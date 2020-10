LG soll für 2021 ein richtiges Flaggschiff-Smartphone geplant haben

Nachdem sich der südkoreanische Smartphone-Hersteller LG in diesem Jahr hauptsächlich auf die Mittelklasse konzentriert hat, möchte der Kon­zern im nächsten Jahr wieder ein richtiges Flaggschiff-Modell ver­öf­fent­li­chen. Das Gerät soll im ersten Quartal auf den Markt kommen.

LG arbeitet an rollbarem Smartphone

LG

Aus einem Bericht von The Elec geht hervor, dass Samsung sich derzeit auf "strategisch wichtige" Modelle konzentriert. Das neue Flaggschiff-Modell hört wohl auf den Codenamen "Rainbow" und soll über eine High-End-Ausstattung verfügen. Welche Komponenten in dem Smartphone zum Einsatz kommen und mit welchem Preis das Gerät zu Buche schlägt, ist allerdings noch unklar. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich im Inneren des Geräts ein Snap­dra­gon 875 finden lässt. Das Smartphone soll bis zum Frühjahr 2021 erscheinen.Zusätzlich zu dem "Rainbow" genannten Modell arbeitet LG anscheinend noch an einem zweiten Gerät. Das Smartphone wird unter dem Co­de­na­men "B Project" entwickelt und soll im März 2021 das Licht der Welt erblicken. Es handelt sich um ein rollbares Smartphone, das ebenfalls als Flaggschiff-Modell verkauft werden dürfte.Um sich auf die beiden Flaggschiff-Smart­pho­nes konzentrieren zu können, soll LG die Pro­duk­tion der zukünftigen Mittelklasse-Modelle auslagern. Schon seit einiger Zeit lässt der Elektronik-Hersteller seine Geräte auch von anderen Unternehmen herstellen. Zu den Ko­op­er­at­ions-Partnern zählen die Konzerne Wingtech, Huaqin und Longcheer.Während bereits in diesem Jahr 60 Prozent der LG-Smartphones von externen Unternehmen gefertigt werden, soll dieser Anteil 2021 auf 70 Prozent ansteigen. Zu den außerhalb pro­du­zier­ten Geräten wird dann voraussichtlich auch der Nachfolger des LG Velvet zählen.