Windows 10: Fataler Fehler nach Festplattencheck mit "Chkdsk"-Befehl

Ein neuer kritischer Fehler in den beiden Windows 10-Versionen von diesem Jahr bringt Computer zum Absturz, wenn Benutzer den Befehl Chkdsk (Check Disk Utility) ausführen. Betroffen sind ersten Erkennt­nissen nach aber nicht viele Nutzer.

Problem taucht bei SSDs auf

Mit Chkdsk (Check Disk Utility) kann man einfach die gesamte Festplatte durchsuchen, um zum Beispiel Probleme zu identifizieren und sie dann zu beheben. Laut Nutzerberichten funktioniert der Befehl Chkdsk c: /f-Befehl seit dem jüngsten dem Dezember-2020-Patch allerdings nicht mehr. Wer damit seine Festplatte auf Fehler hin untersuchen will, stößt unter Umständen auf ein größeres Problem, das aber nicht auf einen Fehler der Festplatte zurückzuführen ist (via Borncity ).Der Befehl soll alle auf dem Datenträger gefundenen Fehler beheben, verursacht aber weitere Probleme. Unter bestimmten Umständen kann das Ausführen des chkdsk-Befehls auf dem Partitionslaufwerk (SSD) zum Absturz bringen.Nutzer melden, dass sie mit dem Befehl ihren PC zum Absturz bringen. Es wird dann nur der Blue Screen of Death angezeigt und der Computer startet neu. Betroffen sind nur Nutzer der beiden jüngsten Windows 10-Versionen 2004 und 20H2 alias Mai 2020 und Oktober 2020 Update. Zudem betrifft der Fehler nur einen geringen Anteil der Nutzer - zumindest sind das die bisherigen Erkenntnisse. Der neueste Patch von Windows 10, das eigentlich einige große Probleme beheben sollte, scheint diese ernsthaften Probleme zu verursachen.Der PC startet nach dem BSOD neu, versucht dann ein weiteres chkdsk auszuführen, was wieder fehlschlägt, versucht dann Startprobleme zu diagnostizieren und startet dann den Wiederherstellungsbildschirm. Ganz neu ist der Fehler allerdings nicht. Schon im Sommer meldeten Windows Insider einen Bug mit der chkdsk-Befehlsoption, die zum Blue Screen of Death führte. Der einfachste Weg, den Fehler zu umgehen ist, die Ausführung des chkdsk-Befehls zu vermeiden und abzuwarten.