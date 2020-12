Erste Bilder des Xiaomi Mi Mix Alpha II - Smartphone der Zukunft?

Xiaomi konnte mit dem Mi Mix Alpha im letzten Jahr für Aufsehen sorgen. Das erste Smartphone mit Rundum-Display legte das Argument nerviger Bildschirmrahmen ad acta. Jetzt zeigt sich die mögliche zweite Ge­ne­ra­tion des beeindruckende Konzepts mit noch mehr Displayfläche.

360-Grad-Display statt faltbare oder ausrollbare Smartphones?

Xiaomi

Während immer mehr faltbare Smartphones erscheinen, die sich entweder kompakt in der Hosentasche platzieren oder zu einem Tablet erweitert werden können, entwickelt der chi­ne­si­sche Hersteller Xiaomi in eine weitere Richtung. Das eigene Mi Mix Alpha samt "Surround-Display" hat den Stein der nahezu komplett rahmenlosen Smartphones ins Rollen gebracht, die ihren Bildschirm im 360-Grad-Design um das gesamte Gerät biegen. Einsatzzweck und Sinnhaftigkeit bleiben bis dato ungeklärt.In der Datenbank des World Intellectual Property Office (WIPO) sind die niederländischen Kollegen von LetsGoDigital jetzt auf die vermutlich zweite Generation des Xiaomi Mi Mix Alpha aufmerksam geworden, das sich dort auch auf ersten Bildern zeigt. Der Störfaktor der bisher vertikal verlaufenden Kamera wurde dabei entfernt und durch eine Pop-Up-Kamera mit drei Sensoren und LED-Blitz ersetzt. Somit macht Xiaomi den Weg frei für ein noch grö­ße­res, durchgängiges Rundum-AMOLED-Display und einen besseren Einsatz der Kamera sowohl als Haupt- und Selfie-Cam.Ob und wann das Xiaomi Mi Mix Alpha 2 in vermutlich kleinen Chargen produziert wird, ist bisher nicht bekannt. Die erste Generation des Smartphones wurde nur wenige Monate nach der offiziellen Ankündigung auf unbestimmte Zeit verschoben. Preislich hätte das Mi Mix Alpha Ende 2019 mit umgerechnet 2560 Euro zu Buche geschlagen. Dafür waren ein Snap­dragon 855 Plus-Chip , 12 GB RAM und ein 512 GB Speicher nebst 108-Megapixel-Kamera, 5G-Support und Titan-Legierung an Bord. Man darf gespannt sein, wohin sich die Smart­phone-Zukunft entwickelt: Faltbar, Rundum-Display, Dual-Screen oder doch eher klassisch?