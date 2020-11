Xiaomi entwickelt Smartphone-Kamera mit ausfahrbarer Zoom-Optik

Xiaomi hat nach eigenen Angaben ein neues System für eine ausfahrbare Teleskop-Optik für Smartphones entwickelt, die kompakt genug sein soll, um in kleinen mobilen Geräten integriert zu werden. Noch handelt es sich aber um einen Prototypen.

Xiaomi: Smartphone-Prototyp mit ausfahrbarer Zoom-Kamera

Wie Lei Jun, Chef von Xiaomi, über das chinesische Twitter-Pendant Weibo verlauten ließ, hat das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Entwicklungsabteilung eine neue Technologie entwickelt, mit der man eine Zoom-Kamera mit großer Blende in kleinen Geräten wie Smartphones umsetzen kann.Im Grunde hat das Unternehmen eine ausfahrbare Kamera-Optik geschaffen, die so klein ist, dass sie in Smartphones Platz finden kann. Das System hat eine Reihe von Vorteilen, soll es dank einer größeren Blendenöffnung doch in der Lage sein, eine um das Dreifache höhere Menge an Licht einzufangen. Außerdem verspricht man eine bessere Bildstabilisierung und eine 20 Prozent höhere optische Klarheit.Noch steckt Xiaomis neue, ausfahrbare Zoom-Kamera-Technologie offensichtlich in den Kinderschuhen und damit dem Stadium eines Prototypen. So zeigt das von Xiaomi veröffentlichte Video offensichtlich ein Entwicklergerät, das zwar auf der Front wie ein normales Smartphone aussieht, auf der Rückseite aber eine Konstruktion aus dem 3D-Drucker trägt.Neben Leis umfangreichen Versprechungen bezüglich der Fähigkeiten der neuen ausfahrbaren Zoom-Optik für Smartphones gibt es aber noch einige Unklarheiten bezüglich der neuen Lösung. So deutet das Video bereits an, dass Xiaomi Schwierigkeiten haben dürfte, das System in einem dünnen Formfaktor umzusetzen. Aktuelle Smartphones sind meist unter einen Zentimeter dick, so dass man in Sachen Bautiefe stark beschränkt ist.Wann und in welchen finalen Geräten die neue ausfahrbare optische Zoom-Kamera von Xiaomi zum Einsatz kommen soll, ließ Lei vorerst offen.