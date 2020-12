Xiaomi: Hersteller möchte im nächsten Jahr drei Foldables anbieten

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi möchte im nächsten Jahr direkt drei verschiedene Foldables veröffentlichen. Die Smartphones sol­len jeweils über unterschiedliche Falt-Mechanismen verfügen und damit mehrere Präferenzen abdecken. Viele Details gibt es aber noch nicht.

Release-Termine und Spezifikationen noch nicht bekannt

Die Informationen stammen vom Display-Analysten Ross Young , der bereits in der Ver­gan­gen­heit für zuverlässige Leaks verantwortlich war. Ihm zufolge soll Xiaomi 2021 drei faltbare Geräte, die jeweils einen anderen Formfaktor besitzen, auf den Markt bringen. Während der Bildschirm des ersten Smartphones nach außen umgeklappt werden kann, wird sich das Dis­play des zweiten Foldables nach innen einklappen lassen. Beim letzten Gerät handelt es sich laut Ross Young um ein faltbares Smartphone im Clamshell-Design.Derartige Designs wurden auch schon von an­de­ren Herstellern aufgegriffen. So hatte Sam­sung mit dem Galaxy Z Fold ein faltbares Gerät, dessen Bildschirm sich nach innen ein­klap­pen lässt, auf den Markt gebracht. Beim Huawei Mate X handelt es sich um ein Smartphone, dessen Display sich wie das Panel der ersten geplante Xiaomi-Variante nach hinten um­klap­pen lässt. Das Motorola Razr ist ein weiteres Bei­spiel für ein Foldable im Clamshell-Design.Die Displays der zukünftigen Xiaomi-Mo­del­le sollen eine Bildwiederholungsrate von 90 oder 120 Hertz besitzen und von Samsungs ultradünnem Glas (UTG) geschützt sein. Eines der Smartphones soll über eine 108-MP-Kamera verfügen und mit Android 11 ausgestattet sein.Weitere technische Spezifikationen gibt es zu den drei Foldables zum jetzigen Zeitpunkt al­ler­dings noch nicht. Damit bleibt unklar, welche Prozessoren in den Geräten zum Einsatz kommen oder welche Auflösungen die Bildschirme mit sich bringen. Außerdem ist offen, wann die Smartphones das Licht der Welt erblicken werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass die Xiaomi-Foldables erst in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen.