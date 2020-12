Xiaomi Mi 11 mit Snapdragon 888 noch in diesem Jahr: Termin steht fest

Qualcomm hat seinen neuesten Top-Chip Snapdragon 888 erst Anfang Dezember erstmals offiziell vorgestellt. Mit Xiaomi will der erste Smart­phone-Hersteller noch in diesem Jahr das erste Modell mit dem neuen High-End-SoC zu präsentieren. Jetzt steht angeblich der Termin fest.

Vorstellung noch 2020, Verfügbarkeit erst Anfang 2021?

Dass Xiaomi das Mi 11 und seine Schwestermodelle mit dem Snapdragon 888 ausrüsten will, ist seit der ersten Vorstellung des Prozessors kein Geheimnis mehr, war Xiaomi doch prominenter Gast auf der virtuellen Veranstaltung. Damals kündigte man bereits an, beim Mi 11 auf Qualcomms jüngsten großen Wurf setzen zu wollen.Wie GizmoChina jetzt von einer verlässlichen Quelle erfahren haben will, plant Xiaomi tatsächlich noch für dieses Jahr die Vorstellung des Xiaomi Mi11. Am 29. Dezember 2020 soll eine entsprechende Veranstaltung stattfinden, wobei es aufgrund der Coronavirus-Pandemie wohl wieder nur einen Online-Event geben wird.Zwar stammen die Angaben nicht von einer offiziellen Stelle, doch verriert der Tippgeber bereits zuvor präzise, wann andere Xiaomi-Produkte präsentiert wurden und gilt deshalb als zuverlässig. Offen ist auch noch, ob am 29. Dezember der internationale Launch erfolgt, oder ob sich Xiaomi mit der Präsentation seiner neuen Flaggschiff-Modellreihe vorerst auf China beschränkt.Laut früheren Gerüchten will Xiaomi beim Mi11 neben dem 5G-fähigen Qualcomm Snapdragon 888 auch noch ein ungewöhnliches neues Design mit einem großflächigen Kameramodul auf der Rückseite einführen. Dabei wird angeblich ein neuer 50-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera verbaut, während man auch noch eine Zoom-Kamera mit 12-Megapixel-Sensor verbaut.Darüber hinaus war auch schon von einem QHD+-Display mit 120-Hertz-Unterstützung sowie einem 5000mAh-Akku mit 55-Watt-Schnellladefunktion die Rede. Neben dem normalen Xiaomi Mi 11 sind wohl auch wieder ein Lite- und mindestens ein Pro-Modell geplant.