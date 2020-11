Microsoft Authenticator: Neuer Passwort-Manager für iOS verfügbar

Das Redmonder Unternehmen Microsoft hat seine Authenticator-App für iOS überarbeitet. Mit dem Update wurde ein neuer Passwort-Manager in die Anwendung eingebaut. Bislang lässt sich das Feature allerdings aus­schließ­lich in der Beta-Version des Microsoft Authenticators finden.

Funktion ersetzt den iCloud-Schlüsselbund

Bisher wurde der Microsoft Authenticator lediglich zum Entsperren von Accounts mit Hilfe einer Zwei-Faktor-Authentifizierung entwickelt. Nun sollen iPhone-Besitzer die Mög­lich­keit bekommen, die App zur Verwaltung von Passwörtern einzusetzen. Das geht aus einem Be­richt des Online-Magazins Microsofters (via Windows Central ) hervor. Microsoft hat die iOS-App mit einer neuen Passwort-Seite ausgestattet. Hier werden alle mit dem Outlook-Konto des Nutzers verknüpften Kennwörter eingeblendet.Hiermit haben iOS-Nutzer die Option, den iCloud-Schlüsselbund durch den Microsoft Authenticator zu ersetzen. Bei dem digitalen Schlüsselbund handelt es sich um einen von Apple entwickelten und standardmäßig in das mobile Betriebssystem integrierten Passwort-Manager. Die Kennwörter werden dabei über die iCloud synchronisiert. Im Gegensatz zur Lösung von Microsoft ist der iCloud-Schlüsselbund auf iOS und MacOS beschränkt. Die im Passwort-Manager abgelegten Kennwörter können ge­nutzt werden, um sich nach einer biometrischen Authentifizierung über eine andere App bei einem Dienst anzumelden.Momentan kann der neue Passwort-Manager ausschließlich in der Beta-Version des Microsoft Authenticators für iOS gefunden werden. Sofern die Tester keine Probleme melden, könnte die Funktion jedoch bald in einen finalen Build der Anwendung integriert werden. Die App lässt sich aus dem App Store herunterladen. Der Download ist über diesen Link möglich.