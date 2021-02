Microsoft Authenticator: App mit plattformübergreifendem Autofill

Microsoft hat seine Authenticator-App mit einer platt­form­über­grei­fen­den Autofill-Funktion für Passwörter ausgestattet. Auch für den Chrome-Browser gibt es nun eine entsprechende Erweiterung. Damit können die Nutzer den Dienst auf allen Geräten als Passwort-Manager nutzen.

Autofill-Manager für Chrome und Edge

Microsoft möchte demnächst weitere Informationen synchronisieren

Das haben die Redmonder in einem offiziellen Blog-Eintrag verkündet. Schon seit einiger Zeit besitzt der Microsoft Authenticator die Möglichkeit, die Passwörter der Nutzer zu spei­chern und bei Bedarf wieder bereitzustellen. Nun sollen die Kennwörter auch platt­form­über­grei­fend synchronisiert und im Rahmen eines Autofill-Features vorgeschlagen werden, wenn sich der Nutzer auf einer Seite anmelden möchte. Der Microsoft Authenticator ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar. Für Windows 10 gibt es keine eigene Anwendung.Desktop-Nutzer haben allerdings die Mög­lich­keit, eine Erweiterung für ihren Browser zu installieren, um die Autofill-Funktion am PC verwenden zu können. Während das Feature bereits standardmäßig in den Edge-Browser eingebaut wurde, hat Microsoft eine ent­sprech­en­de Extension für Google Chrome ver­öf­fent­licht. Die Erweiterung lässt sich aus dem Chrome Web Store herunterladen. Um den plattformübergreifenden Autofill-Service nutzen zu können, muss sich der Anwender auf allen Geräten mit seinem Microsoft-Konto einloggen.In Zukunft möchte Microsoft weitere Informationen vom Edge-Browser in die Authenticator-App auf den mobilen Geräten übertragen. Hierzu zählen Adressen und Zahlungsdaten. Bisher ist aber noch unklar, wann die Features in die beiden Apps integriert und ausgerollt werden.