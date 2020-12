Samsung Superdeals mit bis zu 150 Euro Cashback jetzt bei Media Markt

(Anzeige) Für kurze Zeit lässt sich bei MediaMarkt mit den Samsung SuperDeals dop­pelt sparen. Es gibt einen Cash­back in Höhe von bis zu 150 Euro für Groß­geräte wie Wasch­maschinen, Trockner oder Kühlschränke. Zusätz­lich sind einige Geräte im Angebot.

Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember für viele Samsung Groß-Geräte aus der Kategorie "Weiße Ware", wie Geschirrspüler, Backöfen oder Herde: Man kann nun ganz bequem zu Hause das neue Gerät aussuchen, online bestellen und sich alles liefern lassen.Wer sich bisher noch schwer getan hat, sich vielleicht doch noch für die neue Wasch­maschine mit den vielen Extras zu entscheiden, kann nun durch Cashback richtig profitieren: Bei ei­ni­gen Geräten könnt ihr dabei sogar doppelt sparen, denn MediaMarkt hat in der aktuellen Wer­bung einige der Großgeräte zusätzlich noch reduziert!Beides kann dabei jetzt miteinander kombiniert werden: Wer nun also clever auswählt, be­kommt zum Beispiel seine neue Wasch-Trockner-Kombination mit neuester Technik zum Schnäpp­chen­preis und spart mehrere hundert Euro im Vergleich zum Originalpreis. Das kann sich sehen lassen - beispielsweise bei dem QuickDrive Waschtrockner WD80N642OOX/EG . Der reguläre Preis liegt bei 1266 Euro. Jetzt könnt ihr ihn für 915 Euro bestellen. Samsung gewährt auf diesen Waschtrockner 75 Euro Cashback, sodass am Ende ein Preis von 840 Euro übrig bleibt. Das sind 426 Euro Rabatt im Vergleich zur UVP und ihr habt satte 34 Prozent gespart!Der Waschtrockner schafft übrigens in einem Extra-Programm 4 Kilogramm Waschen und Trocknen in nur 3 Stunden, bietet Flecken-Intensiv-Funktion, AirWash zum Auffrischen und die Addwash-Funktion zum dazupacken von Wäsche auch nach dem Startvorgang. Regulär könnt ihr 8 Kilogramm Waschen und 5 Kilogramm Trocknen.Das größte Schnäppchen der Aktion ist aber das Induktionskochfeld NZ 64 N von Samsung . Das kostete regulär bis vor Kurzem noch 876 Euro und ist nun für 300 Euro zu haben. Cash­back gibt es auch noch - zwar hierfür nur 25 Euro, damit liegt ihr dann aber beim ef­fek­ti­ven Kaufpreis von 275 Euro, was 601 Euro oder fast 70 Prozent Rabatt entspricht.Auch bei anderen Haushalts-Großgeräten gibt es dank Cashback jetzt gute Preise. So bietet Media Markt beispielsweise die Kühlgefrierkombination mit Wasserspender, No Frost+ und ex­tra leisem Betrieb für aktuell 1120 Euro. Das Gefrierfach bietet 112 Liter Stauraum, die Kühlfächer bieten 264 Liter. Nach dem Kauf holt ihr euch dann 100 Euro Cashback von Samsung zurück . Es gibt für diese Geräte auch eine 0%-Finanzierung. So sichert ihr euch den günstigeren Preis und zahlt bequem auf Raten ab.Falls das von euch gewünschte Gerät derzeit nicht lieferbar ist, lohnt es sich regelmäßig bei Media Markt online nachzuschauen. Der Bestand ändert sich ständig, und es gibt regelmäßig neue Ware.Dank Cashback gibt es jetzt auch die Quickdrive-Waschmaschinen schon ab rund 700 Euro. Dabei gilt immer: Umso teurer die Geräte sind, umso mehr Cashback könnt ihr euch sichern. Bei Media Markt findet ihr eine Übersicht mit allen lieferbaren Geräten. Die folgenden Geräte sind unter anderem in der Auswahl dabei - Cashback ist von uns schon eingerechnet!Die Cashback-Aktion läuft direkt über den Hersteller. Für die Anmeldung zum Cashback bleibt euch dazu auch noch etwas Zeit. Bis zum 31. Dezember kann das Produkt gekauft werden, dann bleibt für die Registrierung Zeit bis Ende Februar. Nach der Prüfung bekommt ihr das Geld dann innerhalb von 60 Tagen direkt auf euer Konto überwiesen.