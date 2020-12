Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra sind in voller Pracht zu sehen

Das nächste Samsung-Flaggschiff Galaxy S21 wird in rund einem Monat vorgestellt und wie üblich ist bereits jetzt bekannt, wie die Varianten aus­se­hen werden. Nun gibt es die bisher besten Renderbilder und auch wenn diese inoffiziell sind, sollen sie absolut akkurat sein.

Offizielle Bilder als Vorlage

Im Vorfeld von Starts von Smartphone-Topmodellen ist es für die Hersteller fast unmöglich, die Geräte geheim zu halten. Das gilt besonders für die Großen der Branche, allen voran Apple und Samsung . Beim koreanischen Hersteller steht demnächst das Galaxy S21 an und schon in den vergangenen Tagen gab es bereits Leaks dazu. Diese basierten vor allem auf den CAD-Daten und kamen schon jetzt den echten Geräten sehr nahe.Nun gibt es aber eine Reihe an Renderbildern, diese hat LetsGoDigital veröffentlicht. Die niederländische Seite ist bekannt für gerenderte Aufnahmen noch unveröffentlichter Geräte, diese entsprechen jedoch nicht immer vollständig der Realität.Im vorliegenden Fall kann man aber davon ausgehen, dass sie akkurat sind. Denn der bekannte Leaker und XDA-Autor Max Weinbach hat auf Twitter bestätigt, dass zwar die Farben etwas daneben sind, aber LetsGoDigital beim Design zu 100 Prozent richtig liegt.Das ist auch kein Zufall, denn laut LetsGoDigital basieren die Renderbilder auf offiziellen Marketing-Aufnahmen. Der Grund, warum man nicht die echten Bilder zeigt, ist, dass die Quelle geschützt werden soll. Zu sehen sind jedenfalls alle drei geplanten Geräte, also Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra.Neue technische Details hat der Beitrag nicht zu bieten, das Galaxy S21 und dessen Varianten haben aber laut früheren Leaks Exynos 2100 oder Snapdragon 888 als Chipsatz. Das Galaxy S21 dürfte einen 6,2-Zoll-Bildschirm haben, das S21+ kommt auf 6,7 Zoll, beim Galaxy S21 Ultra sind es 6,8 Zoll, so frühere Leaks.