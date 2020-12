Samsung soll für 2021 gleich vier Smartphones mit Falt-Displays planen

Smartphones mit faltbaren Bildschirmen waren bisher nur eine Rand­er­scheinung und das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern. Denn Falt-Phones sind teuer und anfällig, doch Samsung ist zuversichtlich, dass man Kinderkrankheiten und Skepsis bald hinter sich lassen kann.

Aus drei mach vier

Samsung

Samsung ist derzeit wohl jener Hersteller, der am meisten auf faltbare Displays setzt. Bisher sind aber derartige Geräte wie erwähnt kein Massenphänomen, denn nicht viele wollen das Risiko eingehen, viel Geld in ein Gerät zu stecken, das womöglich in einigen Monaten bereits defekt ist.Doch der koreanische Hersteller ist offenbar zuversichtlich, dass man mit den Geräten die breite Masse erreichen kann. Denn laut ET News (via Android Authority ) plant Samsung für das nächste Jahr, gleich vier solche Geräte zu veröffentlichen. Das ist mehr als bisher bekannt war, denn an sich gingen Branchenkenner davon aus, dass es 2021 drei Geräte mit faltbaren Bildschirmen sein werden.Laut Informationen von ET News sollen es nächstes Jahr vier derartige Smartphones werden. Genauer gesagt soll Samsung zwei Varianten des Galaxy Z Fold 3 planen und zwei unterschiedliche Modelle des Galaxy Z Flip 2. Wenig überraschend ist die Information, dass alle vier genannten Varianten 5G-Konnektivität besitzen sollen, im Jahr 2021 kann man allerdings wohl davon ausgehen, dass das bei neuen Smartphones Standard ist.Wie sich die Geräte unterscheiden werden, konnte ET News nicht in Erfahrung bringen, man schreibt lediglich, dass die beiden Z Flip-Phones "unterschiedliche Performance und Features" bieten werden. Was man hingegen herausfinden konnte ist, dass es eine Weile dauern wird, bis man die Geräte kaufen kann, denn laut der koreanischen Seite sind alle Modelle für die zweite Jahreshälfte vorgesehen.Die vielleicht interessanteste Information ist, dass Samsung laut ET News auch an einem Smartphone mit "rollbaren" Display arbeiten soll, dieses dürfte aber nicht mehr für 2021 geplant sein.