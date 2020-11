Windows 10 Version 2004 ist jetzt die meistgenutzte Windows-Version

Nach der Veröffentlichung des zweiten Windows 10 Feature-Updates für dieses Jahr zeigt sich die neue Version 20H2 nun auch in den Statistiken bei den Internetnutzern. Noch sind aber unter zehn Prozent zur neuen Windows-Version gewechselt.

Windows 10-Anteile in Prozent

Version 20H2 mit 8,8 Prozent

Version 2004 mit 37,6 Prozent

Version 1909 mit 36,4 Prozent

Version 1903 10,2 Prozent

Version 1809 mit 2 Prozent

Version 1803 mit 2,2 Prozent

Windows Insider 0,3 Prozent

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das geht aus den neuesten Zahlen des Werbevermarkters AdDuplex hervor. Schaut man nun auf die Verteilung der Marktanteile, ist die Windows 10 Version 2004, also das Mai 2020 Update, an der Spitze der meistgenutzten Windows 10-Versionen. Nahezu gleichauf ist die Version 1909, das Windows 10 Oktober Update aus dem Jahr 2019. Rund 36 beziehungs­weise 37 Prozent sichern sich diese Updates. Die neueste Version 20H2, das Oktober 2020 Update, liegt dagegen noch bei nur 8,8 Prozent Nutzeranteil.Die neuen Daten für den November stammen von dem Werbe-Promoter AdDuplex . Damit zeigt sich nun auch wieder einmal ein neuer Effekt: Da der Supportzeitraum für die älteren Windows 10-Versionen ausläuft, kommen vor allem von den 2018 und 2019 erschienenen Updates nun Nutzer zu den aktuellen Versionen. Der Marktanteil des neuesten 20H2-Updates wächst aber verhältnismäßig zögerlich. Microsoft hatte angekündigt, die Verteilung zu beschleunigen, da es sich nur um ein "kleines" Update handelt.Man erkennt aber auch, dass obwohl Microsoft immer mehr darauf gesetzt hat, schnelle Updates zu forcieren und möglichst vielen Verbrauchern schnell die jeweils jüngste Windows 10-Version anzubieten, die Nutzer da aber nicht ganz mitspielen. Ad Duplex veröffentlicht regelmäßig die neuen Marktanteile der einzelnen Windows-Versionen. Da es selten offizielle Zahlen von Microsoft gibt, sind diese Statistiken wertvolle Anhaltspunkte, wie beliebt die einzelnen Versionen bei den Endverbrauchern sind.Und noch etwas Interessantes zeigt sich in der jüngsten Statistik: Der Anteil der Nutzer im Windows Insider Programm fällt noch einmal wieder auf jetzt nur noch 0,3 Prozent. Die weiteren Windows 10-Versionen (Versionen 1507, 1511, 1607, 1703) haben nur noch ganz geringe Anteile. Da Microsoft die Versionen generell auch nur verhältnismäßig kurz unterstützt und mit Sicherheitsupdates versorgt, sieht man, dass das Konzept der schnelleren Aktualisierungen auf die jeweils neueste Version zumindest da funktioniert.