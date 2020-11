Intel gegen AMD: Bei Akku-Performance gewinnt Tiger Lake (sagt Intel)

Intel hat in den vergangenen Monaten fast überall das Nachsehen gegen AMD gehabt, der einstige "ewige Herausforderer" konnte sich tatsächlich auf vielen Bereichen gegen Intel durchsetzen. Der Marktführer braucht dringend Erfolge und verweist nun auf die Akku-Performance.

Intel teils klar über AMD

Intel ist nicht nur seitens AMD unter Druck, auch der Apple Silicon M1 hat dem Halbleiterhersteller aus dem kalifornischen Santa zuletzt schwer zugesetzt. Intel braucht also jeden Erfolg, den man kriegen kann, und diesen hat man nun in seinen Prozessoren der elften Generation, Tiger Lake, gefunden.Denn man hat nun Akku-Benchmarks veröffentlicht, die einen Vergleich zu AMDs 4000er-Serie ziehen und die für Laptops gemachte Intel-CPU kann die Konkurrenz zumindest in den hier gewählten Test-Setups teils klar auf die Plätze verweisen. Wie Tom's Hardware berichtet, hat Intel hier jeweils fünf eigene Systeme gegen fünf von und mit AMD getestet, als Einstellungen wurden "Out-of-the-Box-Settings" verwendet.Bei den Performance-Einstellungen wurde der Schalter stets auf "bessere Performance" gelegt. Um eine Vergleichbarkeit zu erzielen, wurden Antivirus-Lösungen immer entfernt und der Bildschirm auf ein Helligkeit von 200 Nits gesetzt.Im MobileMark 18-Test gibt Intel zwar zu, dass der "Battery Life"-Wert bei AMD etwas besser ist, beim Benchmark-Wert selbst aber klar Intel gewinnt. Man muss alle Werte aber stets mit einer gewissen Vorsicht betrachten, da Intel selbst die Messungen durchgeführt hat. Man muss nicht unbedingt Schummeln annehmen, sollte aber gewisse "Optimierungen" nicht ausschließen.In PCMark 10 und dem Einsatz von Office 365 haben AMD-Laptops nach Angaben von Intel eine um 38 Prozent geringere Akku-Leistung. Im WebXPRT-Test sind es sogar 48 Prozent, die AMD hinten liegt, im Fall von SYSmark 25 hingegen "nur" 30 Prozent. Freilich ist die Akkuleistung nur ein Teil des Gesamtbildes von Prozessoren und sollte nicht andere Bereiche überdecken, in denen Intel das Nachsehen hat. Interessant ist übrigens auch, dass Intel Apples neue ARM-basierte M1-Prozessoren komplett "übersieht" - über die Gründe kann man an dieser Stelle nur spekulieren.