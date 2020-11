Microsoft hat überzeugt: Python-Gründer kommt aus Ruhestand zurück

Guido van Rossum, der Gründer der Programmiersprache Python, wollte eigentlich nur noch seinen Ruhestand genießen. Jetzt ist es aber Microsoft gelungen ihn davon zu überzeugen, dass es in Redmond deutlich besseres zu tun gibt.

Vor Jahren undenkbar

Van Rossum verkündete jetzt, dass er zukünftig für den Software-Konzern tätig sein wird. "Ich habe mich entschieden, dass mit der Ruhestand doch zu langweilig ist, und hab mich der Entwicklungsabteilung Microsofts angeschlossen", teilte der Programmierer mit. Allerdings könne er noch nicht genau sagen, was er dort tun werde - dafür gebe es aktuell schlicht zu viele Möglichkeiten.Klar ist allerdings, dass sich seine Aktivitäten bei Microsoft auf Python konzentrieren werden. Und sie werden gewiss nicht nur den Einsatz der Programmiersprache unter Windows umfassen. "Es gibt hier eine Menge Open Source ", schilderte van Rossum seine ersten Eindrücke von dem, was er bei den Redmonder Entwicklern vorfand. Insbesondere in diesem Bereich will er zukünftig einen Beitrag leisten.Der niederländische Entwickler hatte bereits im Jahr 1989 mit der Arbeit an Python begonnen. Er setzte die Entwicklung der Programmiersprache auch fort, als er in den 1990er Jahren beim National Institute of Standards and Technology der USA angestellt war. Später nutzte er die Arbeit bei mehreren kleineren Unternehmen, um Python voranzubringen. Letztlich gab ihm Google aber eine Anstellung von 2005 bis 2012, danach war van Rossum bei Dropbox unter Vertrag, wo er sich aber vor einem guten Jahr in den Ruhestand verabschiedete.Sein Werk gehört heute zu den beliebtesten Programmiersprachen der Welt. Insbesondere in der KI-Entwicklung hat Python zuletzt eine größere Rolle gespielt. Die Zusammenarbeit mit Microsoft zeigt auch, wie stark sich die Redmonder verändert haben. Denn der Python-Gründer ist ein starker Verfechter des Open Source-Gedankens und noch vor einigen Jahren wäre es für ihn quasi undenkbar gewesen, bei dem Software-Konzern zu arbeiten.