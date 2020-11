Alle hassen die neuen Google-Logos - und so kann man sie loswerden

Google hat zuletzt seine App-Logos bzw. -Symbole aktualisiert. Diese Änderungen sind aber alles andere als populär, im Gegenteil. Nutzer beschweren sich, dass die einzelnen Designs viel zu ähnlich sind. Nun gibt es eine passende Erweiterung dazu bzw. dagegen.

Kritik: Die Logos sind zu ähnlich

Der Suchmaschinenriese hat bereits vor einer Weile begonnen, die ersten Logos anzupassen und anfangs waren die Proteste dagegen nicht besonders groß bzw. konnte die Ablehnung unter "Geschmackssache" eingeordnet werden.Diese Anpassungen waren Teil einer größeren Neuausrichtung der bisherigen G Suite, die Office-Alternative des Konzerns aus dem kalifornischen Mountain View wurde auch in Google Workspace umgetauft. Doch mittlerweile ist klar (spätestens seit dem geänderten Gmail-Logo), dass diese Modernisierung ihr Ziel verfehlt hat.Das liegt daran, so die Kritiker, dass die Logos auf den schnellen Blick kaum voneinander zu unterscheiden sind. Denn Google wollte die App-Symbole aneinander anpassen bzw. angleichen, hat es hierbei aber zu gut gemeint. Denn es kommen stets dieselben Farben zum Einsatz, diese entsprechen natürlich jenen des Google-Logos, also Blau, Rot, Gelb und Grün.Entsprechend können auch wir bestätigen, dass, wenn man mehrere der Google-Logos in der Lesezeichenleiste (ohne Namen) abgelegt hat, man durchaus immer wieder auf das falsche klickt. Wer dieses Problem hat oder auch nur aus Geschmacksgründen gerne die alte Optik zurück hätte, der kann sich nun per Browser-Erweiterung behelfen.Denn der Produktdesigner Claudio Postinghel hat eine kleine, aber feine Chrome-Erweiterung geschrieben, die die alten Symbole zurückbringt (via Gizmodo ). Das gilt natürlich nur im Browser, also u. a. Lesezeichen und Tabs, auf den Webseiten selbst muss man nach wie vor mit dem bunten Icon-Brei leben. Derzeit ist die, wie wir bestätigen können gut funktionierende Erweiterung, für Chrome zu haben, eine Firefox-Ausgabe ist geplant.