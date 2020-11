Mut zur Lücke: Designfehler des Google Pixel 5 ist "ganz normal"

Nach ersten Untersuchungen äußert sich Google jetzt zum Designfehler des neuen Pixel 5, der sich in einer sichtbaren Lücke zwischen Display und Metallrahmen zeigt. Der Hersteller bezeichnet das Problem seiner Mittelklasse-Smartphones als "normalen Bestandteil des Designs".

Funktionalität und Resistenz des Pixel 5 bleiben gewährleistet

Vor wenigen Wochen wurden Stimmen erster Pixel 5-Besitzer laut, die sich über eine durch­aus markante Abhebung des OLED-Bildschirms vom Unibody-Gehäuse wunderten. Bedenken wurden dabei vor allem in Hinsicht auf den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Was­ser geäußert, der sich bei einer Fehlkonstruktion auch auf die Garantie des Android-Smart­phones auswirken könnte. Schließlich attestiert die IP68-Zertifizierung dem Pixel 5 unter an­de­rem problemlose Tauchgänge für maximal 30 Minuten in einer Tiefe von bis zu 1,5 Metern.In den eigenen Support-Foren meldet sich jetzt der Google Community-Specialist David Pop zu Wort und gibt Entwarnung:Zwar gibt man an, auf etwaige Bedenken be­trof­fe­ner Käufer weiter einzugehen, von einem Austausch der Smartphones ist allerdings nicht die Rede. Während die Funktionalität nicht be­ein­flusst werden soll, bleibt jedoch die Skep­sis hin­sicht­lich der Langlebigkeit des Google Pixel 5 und vor allem des Mangels in Hinsicht auf die Äs­the­tik. Mit einer passenden Hülle wäre das op­ti­sche Problem zwar schnell behoben, doch auf gerade diese könnten Nutzer aufgrund der mat­ten Metallrückseite des neuen 5G-Modells gut und gerne verzichten.Es bleibt abzuwarten, ob der Designfehler und die auffälligen Spaltmaße auf eine bestimmte Charge des Pixel 5 zurückgeführt werden können oder ob es sich um ein generelles Problem handelt. Auch wenn sich das Android-Smartphone für circa 600 Euro in der Mittelklasse an­sie­delt, erwarten Käufer von Google ein gewisses Maß an Perfektion. Vor allem dann, wenn der Konzern im nächsten Jahr eventuell wieder im High-End-Bereich Fuß fassen möchte.