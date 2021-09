Google Pixel 3: Geräte gehen in Notfall-Modus und sind "gebrickt"

Immer mehr Pixel 3-Besitzer haben mit einem Problem zu kämpfen, das ihre Telefone unbrauchbar macht. Die Geräte gehen unvermittelt in einen Notfall-Download-Modus" (EDL) von Qualcomm , der es nicht einmal erlaubt, eine neue Firmware auf regulärem Wege zu installieren.

Noch keine Lösung in Sicht

Das geht aus einem Bericht von Ars Technica hervor . Betroffen sind immer mehr Pixel 3- und Pixel 3 XL-Besitzer, die den plötzlich aufgetretenen Fehler an Googles IssueTracker gemeldet haben und sich über die Probleme in den diversen Foren und bei Reddit austauschen. Die Geräte gehen in einen Notfall-Download-Modus", kurz EDL, was für Emergency DownLoad Mode steht. Man kommt dann nicht einmal mehr an den Bootloader heran, um zu versuchen, eine neue Firmware zu installieren.Damit ist das Gerät "ge-brickt" - es wird zum "Brick" - zu Deutsch Ziegelstein. Damit bezeichnet man ein Gerät, welches nicht mehr verwendet werden kann und komplett ohne Funktion ist. Eine Vorwarnung oder Anzeichen für ein bevorstehendes Problem gibt es dabei nicht.Es ist laut Ars Technica nicht sicher, was das Problem verursacht. Derzeit lässt sich auch keine Aussage dazu treffen, wie häufig es auftritt. Zudem meldet das Magazin, dass es noch keine praktische Lösung gibt, die den Austausch des Telefons ausschließt. Es wird spekuliert, ob es sich um ein Hardware-Problem handelt, wobei derzeit nicht genügend Informationen zur Verfügung stehen, um das zu beweisen. Google hat sich auf Nachfrage mehrerer Medien dazu noch nicht geäußert, man untersucht die Nutzerberichte derzeit aber.Dass es nun die Pixel 3-Familie trifft, ist für viele Besitzer ärgerlich, da früh gekaufte Smartphones dieser Serie schon aus der Garantiezeit heraus sind. Wer betroffen ist, sollte abwarten, ob Google einen technischen Defekt entdeckt und entsprechend handelt. Beim Pixel 4 hatte der Konzern bereits einmal die Abdeckung dahingehend verlängert, um bestimmte Defekte auch nach Ablauf der Garantie kostenlos zu beheben.