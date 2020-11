Leaks: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti soll am 17. November erscheinen

Mit der GeForce RTX 3060 Ti könnte sich Nvidia zeitnah in der oberen Mittelklasse positionieren und sein Grafikkarten-Portfolio nach unten hin erweitern. Aktuellen Gerüchte nach, scheint der Release der GPU kurz bevorzustehen. Schon am 17. November soll es soweit sein.

Erste Spezifikationen der RTX 3060 Ti sind bereits bekannt

Nvidia

Nicht nur die Flaggschiffe Nvidia GeForce RTX 3080 und RTX 3090 werden dem US-ame­ri­ka­ni­schen Chiphersteller derzeit aus den Händen gerissen, auch die kürzlich vorgestellte RTX 3070 war bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Wie der chinesische Blog MyDrivers berichtet, soll zudem der Marktstart der lang erwarteten GeForce RTX 3060 Ti kurz be­vor­stehen, die sich im Preisbereich unter 400 US-Dollar einreihen könnte. Der Startschuss soll angeblich am 17. November fallen. Laut den Kollegen von Videocardz dürfte sich der La­ger­bestand mit dem der RTX 3070 decken, weshalb auch hier mit einem schnellen Aus­ver­kauf zu rechnen ist.Geleakte technische Daten bescheinigen der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti eine GA104-200-GPU mit 4864 CUDA-Kernen und einen acht Gigabyte großen GDDR6-Videospeicher. Außer­dem ist die Rede von Taktraten zwischen 1410 bis 1665 MHz und einer theoretischen Leis­tungs­fä­hig­keit von bis zu 16,2 TFLOPS. Der Stromverbrauch könnte hingegen bei rund 180 Watt liegen. Die genannten Spezifikationen sind unter anderem in einem öffentlichen, wenn auch anonymen Eintrag in der GPU-Z-Datenbank von Techpowerup zu finden. Offiziell bestätigt wurden die Kennzahlen bisher jedoch nicht.Mit einem möglichen Launch der GeForce RTX 3060 Ti am 17. November würde Nvidia den Zeitraum übernehmen, in dem auch AMD seine neuen Big-Navi-Grafikkarten Radeon RX 6800 und RX 6800 XT am Markt platzieren will. Während AMD jedoch Nvidias High-End-GPUs Konkurrenz machen wird, dürfte die RTX 3060 Ti vor allem die hauseigene RTX 2070 über­trumpfen und mit verbesserter Raytracing-Performance den günstigeren RDNA-Karten der AMD Radeon RX 5000-Serie Marktanteile streitig machen. Bis dahin sind die Gerüchte zur GeForce RTX 3060 Ti jedoch mit einer gewissen Skepsis zu betrachten.