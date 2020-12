Nvidia: Die GeForce RTX 3060 Ti ist offiziell und ab heute bestellbar

Seit heute ist Nvidias RTX 3000-Lineup um eine Grafikkarte reicher: Die GeForce RTX 3060 Ti ist da. Mit einem Kaufpreis von 399 Dollar ist sie zu­dem die Billigste der Serie.

Mit der GeForce RTX 3060 Ti schickt Nvidia ab heute die neueste Grafikkarte der RTX 3000-Reihe ins Rennen. Laut dem kalifornischen Unternehmen erhält man für 399 Dollar eine Kar­te, welche entwickelt wurde, um die GeForce RTX 2080 und RTX 2080 SUPER zu über­trump­fen. Außerdem soll sie rund 40% schneller als ihr Vorgänger, die GeForce RTX 2060 Super, sein.Die RTX 3060 Ti ist in Sachen Größe und doppelter Belüftung identisch mit der RTX 3070 und sieht dieser auch ansonsten zum Verwechseln ähnlich. Der einzige optische Unterschied der RTX 3060 Ti zum Rest der RTX 3000-Reihe ist ihre in einem vergleichsweise etwas helleren Grau gehaltene Farbe.Ausgestattet mit einem 8 Gigabyte großen Gra­fik­spei­cher, taktet die RTX 3060 Ti mit 1410 Megahertz in der Basis und 1665 Me­ga­hertz im Boost. Des Weiteren ist sie im für Grafikkarten typischen Dual-Slot-Design (zwei PCI-Slots auf dem Mainboard werden durch die Karte ab­ge­deckt) gehalten und nutzt Nvidias neuen 12-Pin-Stromadapter. Nvidia empfiehlt ein 600 Watt Netzteil , wobei die Grafikkarte selbst bis zu 200 Watt an Leistung verbraten kann.Wie der Rest der RTX 3000-Serie, wird auch die RTX 3060 Ti in der Lage sein, Echtzeit-Ray­trac­ing zu liefern und Nvidias K.I.-basierte Rendering-Technologie DLSS (Deep Learning Su­per Sampling) zu unterstützen. Zudem besitzt sie die Fähigkeit, Nvidias RTX-Anwendungs-Suite zu nutzen.Nachdem die GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition ab heute - zumindest theoretisch - im Handel erhältlich ist, werden in Zukunft auch Drittanbieter-Varianten der Karte verfügbar sein. Wie und wann genau dies der Fall sein wird, bleibt abzuwarten, zumal im Moment die gesamte Industrie mit gravierenden Liefer- bzw. Fertigungsproblemen zu kämpfen hat.