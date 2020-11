Nvidia GeForce RTX 3060 Ti: Datenblatt verrät alle Spezifikationen

Wie seit Wochen immer wieder zu hören ist, soll Anfang Dezember mit der GeForce RTX 3060 Ti die vierte Nvidia Grafikkarte aus der Ampere-Generation erscheinen. Ein geleaktes Datenblatt des Board-Partners Manli gibt nun die Spezifikationen des neuen Produktes preis.

Auf der für den wahrheitsgemäßen Inhalt ihrer Leaks bekannten Seite VideoCardz ist ein noch nicht offiziell veröffentlichtes Datenblatt des Grafikkartenherstellers Manli zu sehen. In diesem Dokument wird die neue Manli GeForce RTX 3060 Ti, angeblich ein nicht übertaktetes Custom-Design, im Detail beschrieben.Im Vergleich zur GeForce RTX 3070 gibt es bei Speicherart und dessen Anbindung demnach keine Abstriche für die kommende Grafikkarte. Mit 8 GB GDDR6-VRAM, die an einem 256 Bit breiten Speicherinterface hängen und Daten mit 14 Gigabit pro Sekunde übertragen, sind die beiden Karten identisch. Manli gibt bezüglich der Leistungsaufnahme 200 Watt an, was der gegenüber der RTX 3070 reduzierten GPU-Leistung geschuldet ist. Weitere Abweichungen sind also mit Hinblick auf die FP32-ALUs auszumachen: Mit 4864 Cuda-Kernen ist die Ge­Force RTX 3060 Ti eine abgespeckte Variante der RTX 3070 (5888 FP32-ALUs). Auch der GPU-Takt fällt mit 1410 Megahertz in der Basis und 1665 Megahertz im Boost niedriger aus. Nichtsdestotrotz wird eine sehr gute Performance von der Mittelklasse-GPU erwartet Die Länge der Manli GeForce RTX 3060 Ti beträgt rund 25 Zentimeter, die Karte belegt zwei Slots und sie verfügt über zwei Lüfter sowie eine Backplate mit vielen Luftschlitzen. Drei DisplayPort 1.4a- und ein HDMI 2.1-Anschlüsse dienen als Videoausgänge. Für die Stromversorgung sind zwei 8-Pol-Buchsen verantwortlich. Manli gibt als Netz­teil­emp­feh­lung 500 Watt an. Zum Vergleich: Das Unternehmen aus Hong Kong empfiehlt für seine RTX 3070 mit Drei-Slot-Kühler ein 650 Watt-Exemplar.In der Gerüchteküche wird gemunkelt, dass Nvidia die GeForce RTX 3060 Ti am zweiten Dezember offiziell vorstellen wird. Mit einer Preisempfehlung von knapp 400 Dollar wäre die RTX 3060 Ti immerhin 100 Euro günstiger als die RTX 3070 Founders Edition. Da aufgrund von Versorgungsengpässe Custom-Designs der RTX 3070 im Moment aber mehr als 600 Euro kosten, dürfte auch der oben genannte Preis der RTX 3060 Ti schlussendlich höher ausfallen. Nvidia rechnet erst im kommenden Jahr mit einer besseren Versorgungslage.