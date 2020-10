Samsung SmartThings Find: App kann jetzt Galaxy-Geräte tracken

Mit SmartThings Find hat Samsung einen neuen Service zur Verfügung gestellt. Die Android-Anwendung soll den Nutzern dabei helfen, die ei­ge­nen Galaxy-Produkte schnell und einfach wiederzufinden. Nach der Test­pha­se ist der Dienst ab sofort auch in Deutschland verfügbar.

Geräte können angeklingelt werden

Samsung

Das hat der südkoreanische Elektronik-Hersteller im offiziellen Newsroom bekanntgegeben. Die Software kann zum Orten von Galaxy-Smartphones, Galaxy-Tablets oder weiterem Zu­be­hör wie Smartwatches oder Kopfhörer verwendet werden. Sobald ein Gerät verloren ge­gan­gen ist und keine Verbindung zu einem Mobilfunknetz mehr besteht, senden die Gadgets ein Bluetooth Low Energy-Signal aus. Das Signal wird von anderen Samsung-Nutzern emp­fan­gen und über die Cloud an den Besitzer des verloren gegangenen Geräts weitergeleitet.Neben dem Tracken der verknüpften Geräte ist es möglich, das verloren gegangene Smart­pho­ne oder Gadget anzuklingeln. Das gesuchte Gerät gibt dann einen Ton von sich und kann somit schneller gefunden werden. Alternativ kann der Nutzer eine AR-Funktion nutzen. Die App zeigt dann mit Hilfe von Farbgrafiken an, ob sich der Nutzer dem Gerät nähert oder sich von diesem wegbewegt. Im kommenden Jahr soll es außerdem möglich sein, neben den be­reits unterstützten Geräten auch Tracking-Tags, die sich an Schlüsseln und weiteren Ge­gen­stän­den befestigen lassen, zu orten.Um SmartThings Find nutzen zu können, muss der Nutzer die neueste Version der Smart­Things-App von Samsung installieren. Das aktuellste Update steht für alle Galaxy-Smart­pho­nes und Galaxy-Tablets, auf denen Android 8 oder eine modernere Version des Google-Be­triebs­sys­tems ausgeführt wird, zur Verfügung. Nach der Aktualisierung lässt sich die Find-Funktion über den Banner am unteren Rand des Startbildschirms aufrufen.