Samsung Pay startet jetzt auch in Deutschland - Mit 200-Euro-Aktion

Samsung hat es nach rund fünf Jahren endlich soweit gebracht: Mit Samsung Pay kann man jetzt endlich auch in Deutschland bezahlen. Mit dem heutigen Tag ist die seit September laufende Testphase beendet und Samsungs sichere Bezahlfunktion für Smartphones ist frei verfügbar.

Nutzer erhalten eine virtuelle VISA-Debitkarte

Samsung

Wie Samsung heute morgen mitteilte , kann Samsung Pay jetzt auch in Deutschland von der breiten Masse der Kunden zur drahtlosen Bezahlung mittels NFC per Smartphone genutzt werden. Voraussetzung ist lediglich, dass es sich um ein für Samsung Pay geeignetes Smartphone mit NFC-Unterstützung handelt. Der Hersteller hat eine entsprechende Liste veröffentlicht , in der sich alle kompatiblen Geräte finden lassen.Damit Samsung Pay auf den kompatiblen Geräten genutzt werden kann, muss sich der Nutzer zunächst die entsprechende App aus dem Google Play Store herunterladen und diese installieren. Im Zuge der Einrichtung des Kontos wird eine Art virtuelle VISA-Debitkarte erstellt, die für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs genutzt wird. Samsung hat genaue Informationen zu den Voraussetzungen für die Verwendung von Samsung Pay über seine Website bereitgestellt.Der Nutzer kann sich entscheiden, entweder eine Aufladefunktion zu verwenden, bei der die virtuelle Debitkarte mit Guthaben "geladen" wird, das dann für die Zahlung mit dem Smartphone dient. Alternativ gibt es auch noch eine Variante mit 1000 Euro Limit, das ähnlich einem Dispositionskredit funktioniert. Beide Versionen können auch so konfiguriert werden, dass "Splitpay" erfolgen kann, also die Abwicklung von Transaktionen per Ratenzahlung. Samsung kooperiert für seinen Dienst Pay mit der Solarisbank AG, die die Abwicklung der Transaktionen übernimmt und bei der Einrichtung unter anderem eine Schufa-Prüfung und die Identifikation des Nutzers abwickelt. Auf Seiten der Bank des Kunden empfielt Samsung, das Gehaltskonto zu verwenden, da unter anderem der mögliche Kreditrahmen bewertet wird, um zu prüfen, ob der Nutzer für die Variante mit 1000-Euro-Limit in Frage kommt.Man benötigt lediglich ein privat genutztes deutsches Bankkonto mit einer entsprechenden deutschen IBAN und Unterstützung für Online-Banking mittels Zweifaktor-Authentifizierung. Hat man sich erfolgreich angemeldet, kann das Smartphone mit Samsung Pay überall dort zum Bezahlen verwendet werden, wo die kontaktlose Zahlung mittels VISA möglich ist.Um Samsung Pay zum Start attraktiver zu machen, startet Samsung eine Art Guthabenaktion . Wer in der Zeit von heute bis zum 18. November eines der aktuellen High-End-Smartphones von Samsung erwirbt, erhält bis zu 200 Euro Startguthaben, wenn er sich für Samsung Pay anmeldet. Der Spitzenwert von 200 Euro wird allerdings nur spendiert, wenn man sich für die teuren Geräte mit Falt-Display wie das Galaxy Z Fold 2 und das Galaxy Z Flip 5G entscheidet. Wer ein Note-20- oder reguläres Galaxy-S20-Modell kauft, bekommt 150 Euro Guthaben, während es beim Galaxy S20 Fan Edition immerhin noch 100 Euro sind.