SmartThings Energy: Samsung-App überwacht den Energieverbrauch

Mit Samsungs SmartThings-App haben die Besitzer zahlreicher Smart-Home-Produkte die Möglichkeit, ihre Geräte vom Smartphone aus zu verwalten. Nun wurde die Anwendung mit einem neuen Dienst aus­ge­stat­tet. Ab sofort kann auch der Stromverbrauch überwacht werden.

Anwendung unterstützt HVAC-Produkte

Der Dienst soll den Nutzern helfen, ihren Energieverbrauch zu kontrollieren. Neben der Option, den Stromverbrauch einzelner Geräte und die Summe des Verbrauchs aller ver­bun­den­en Produkte einzusehen, können auch Ziele für die weitere Verwendung festgelegt werden. Damit sollen nicht nur die Kosten, sondern auch der ökologische Fußabdruck des Verbrauchers reduziert werden können. In vielen Fällen ist den Besitzern von Smart-Home-Geräten nicht bewusst, wie viel Energie die jeweiligen Produkte in der Praxis verbrauchen.Wie der südkoreanische Hersteller in seinem Newsroom schreibt, ist SmartThings Energy vor allem für HVAC-Produkte konzipiert. Hierzu gehören Heizungen, Lüftungen und komplette Klimaanlagen. In der App kann allerdings auch der Energieverbrauch von bestimmten anderen Samsung-Produkten eingesehen werden. Dabei werden verschiedene Haushalts-Geräte wie Spülmaschinen und Kühlschränke unterstützt. Weitere Details zu Samsung SmartThings werden auf der offiziellen Seite aufgeführt.Der neue Dienst kann kostenfrei verwendet werden. Ein Abonnement ist nicht erforderlich. SmartThings Energy lässt sich ab sofort in der SmartThings-App finden. Um die Funktion nutzen zu können, sollte das neueste Update heruntergeladen werden. Die App steht im Google Play Store bereit. Seit kurzem ist SmartThings auch im Microsoft Store verfügbar.