Miese Nachfrage: Samsung fährt Galaxy Note 20-Produktion zurück

Der koreanische Hersteller hat im Sommer sein Flaggschiff für die zweite Jahreshälfte vorgestellt, doch offenbar läuft der Verkauf des Galaxy Note 20 nicht ganz nach Wunsch. Denn Berichten zufolge hat Samsung die Produktion des Geräts stark zurückgefahren.

Mittelklasse dominiert in Corona-Zeiten

Technische Daten zur Samsung Galaxy Note 20-Reihe Modell Note 20 Ultra 5G Note 20 (5G) Betriebssystem Android 10 mit Samsung One UI CPU Exynos 990 2,7 GHz Octacore-CPU Display 6,9 Zoll Dynamic AMOLED Infinity Display, 120 Hz, Seitenverhältnis 19,3:9, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Super AMOLED, 60 Hz Auflösung WQHD / 3200 x 1440 Pixel, 508 ppi FHD + / 2400 x 1080 Pixel, 393 ppi Speicher 12 GB RAM, 256/512 GB (weitere Speichervarianten möglich), MicroSD 8 GB RAM, 256 GB Hauptkamera Triple-Kamera, 108 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 12 MP 5-fach optischer Zoom f/3.0, Laser-Autofokus, 50-facher Space-Zoom Triple-Kamera, 12 MP Blendenweite f/1.8, 12 MP Ultraweitwinkel f/2.2, 64 MP Tele 3-fach optischer Zoom f/2.0, 30-facher Space-Zoom Frontkamera 10 MP (f/2.2, Autofokus) Video Aufnahme bis zu 8K (Hauptkamera) Mobilfunk 2G, 3G, 4G/LTE, 5G-Ready Verbindungen Dual-SIM + eSIM, Bluetooth 5.0, USB Typ-C (Gen 3.2), NFC, WiFi 6, Wireless DeX Sicherheit Gesichtserkennung, On-Screen-Fingerabdruckleser, Samsung Pay, Samsung Knox, IP68 S-Pen Latenzzeit 9 ms Latenzzeit 26 ms Akku 4500 mAh, Schnellladung, Induktionsladen 4300 mAh, Schnellladung, Induktionsladen Farben Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic White Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Green Maße, Gewicht 164,8 x 77,2 x 8,1 mm, 213 g 161,6 x 75,2 x 8,3 mm, 198 g

Samsung hat laut einem Bericht der koreanischen Branchenseite TheElec (via PhoneArena ) im Oktober nur etwa zwei Drittel der ursprünglich geplanten Galaxy Note 20-Stückzahlen produzieren lassen. Ursprünglich sollten in diesem Monat 900.000 Einheiten vom Band rollen, effektiv wurden es dann aber nur 600.000 Geräte.Blickt man genauer auf die Geräte-Varianten, so soll das Verhältnis zwischen Galaxy Note 20 und Galaxy Note 20 Ultra ungefähr bei eins zu zwei liegen. Dabei wurde offenbar vor allem die Note 20-Produktion zurückgefahren, die Nachfrage nach dem teureren und besseren Gerät ist also besser bzw. in Bezug auf die internen Samsung-Prognosen konstanter.Das sich (verhältnismäßig) besser verkaufende Galaxy Note 20 Ultra zeigt, dass Kunden in dieser Geräteklasse nach dem Motto "Wenn schon, denn schon" agieren und lieber etwas mehr bezahlen statt bei der Ausstattung Kompromisse eingehen zu müssen.Samsung Mobile konnte seine Zahlen zuletzt steigern, im dritten Quartal lagen die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent höher. Allerdings werden die gesteigerten Verkaufszahlen vor allem den Mittelklasse-Smartphones zugeschrieben, die hochpreisigen Geräte werden hingegen tendenziell eher gemieden.Das ist sicherlich eine Folge der Pandemie und der sich daraus ergebenden schwierigen wirtschaftlichen Situation: So benötigen Menschen zwar nach wie vor Smartphones, man will aber in Zeiten wie diesen nicht mehr Geld ausgeben als nötig. Für Samsung bedeutet das aber nicht zwangsläufig geringere Einnahmen, das Unternehmen führte diverse Sparmaßnahmen durch und hielt sich beim Marketing zurück.