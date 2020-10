Deutschland: Schon jetzt mehr Solarstrom als ganz 2019 erzeugt

Obwohl das aktuelle Jahr bisher längst nicht so Sonnenreich erschien wie das letzte, hat die Produktion von Solarstrom in Deutschland neue Höchstwerte erreicht. Der Wert von 2019 ist bereits jetzt überschritten worden.

Enormes Potenzial vorhanden

Wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf Berechnungen des Energiekonzerns E.On mitteilte, wurden in den bisherigen Monaten des Jahres 2020 rund 43 Milliarden Kilowattstunden von den Solaranlagen ins Stromnetz eingespeist. Im gesamten Jahr 2019 war es eine Milliarde Kilowattstunden weniger. Damit ist bereits mehr als zwei Monate vor Jahresende klar, dass es einen deutlichen neuen Rekord geben wird.Zumindest von den rein baulichen Potenzialen sind die bestehenden Möglichkeiten erst zu einem kleinen Teil ausgeschöpft. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass jährlich rund 80.000 Einfamilienhäuser in Deutschland neu gebaut werden. "Würde man jedes davon mit einer durchschnittlichen PV-Anlage ausstatten, könnten wir deutschlandweit zusätzlich rund 600 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugen", zitiert der Bericht die Chefin der Eon Energie Deutschland, Victoria Ossadnik.Darüber hinaus gibt es natürlich noch die zahlreichen Bestandsgebäude, die bei Sanierungsmaßnahmen noch dazukommen. Darüber hinaus aber eben auch noch die Mehrfamilienhäuser und anderen Gebäude, die ebenfalls zur Stromerzeugung genutzt werden könnten. Somit hängt der weitere Ausbau der Photovoltaik in erster Linie daran, dass die Politik günstige Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Energiewende schafft.Aber auch neben dem Solarstrom sind regenerative Energien generell auf dem Vormarsch. 195 Milliarden Kilowattstunden Strom haben die verschiedenen Formen hier in diesem Jahr bereits bereitgestellt. Allerdings sind das erst rund 4 Prozent mehr als im Vorjahr, was zeigt, dass der Ausbau kaum mit der Konsequenz vorangebracht wird, die angesichts der beginnenden Klimakatastrophe notwendig wäre.