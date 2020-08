Google Kaleidoscope: Chrome soll zur Video-Streaming-Zentrale werden

Wer Videostreaming-Dienste intensiv nutzt, hat oft mehrere Abon­ne­ments. Google will deshalb die Nutzung von mehreren Anbietern wie Net­flix und Amazon Prime Video im Browser einfacher machen und eine zen­trale Übersicht aller Inhalte aus mehreren Quellen integrieren.

Neue Serien und Filme im Überblick

Wie Chrome Story berichtet, gibt es in den jüngsten Canary-Builds des Chrome-Browsers jetzt die Anfänge eines neuen Features zu sehen, das als "Kaleidoscope" bezeichnet wird. Noch ist die Funktion nicht nutzbar, doch ihr Zweck ist bereits erkennbar: Es handelt sich um eine Art Videostreaming-Zentrale für Chrome.Im Grunde will Google den Zugriff auf sämtliche von einem Nutzer verwendete Streaming-Plattformen von einem einzigen Ort aus ermöglichen. Dabei spielt es angeblich keine Rolle, wo die jeweiligen Videos herkommen - über Kaleidoscope sind sie alle an einer Stelle erreichbar. Bisher ist noch offen, wann die neue Funktion tatsächlich für die breite Masse der Nutzer verfügbar gemacht werden soll.Auf den von Chrome Story veröffentlichten Bildern sind bisher Netflix Amazon Prime Video und Disney Hotstar zu sehen, wobei letzterer Dienst nur in Indien verfügbar ist. Wählt man die gewünschten Streaming-Dienste aus, landet man auf der nächsten Seite, auf der Google verspricht, dass man die Videos auf allen Geräten weiterschauen kann - seien es Smart­phones, Tablets, Laptops oder Desktop-PCs.Noch ist Chromes neues Kaleidoscope nur für Google-Mitarbeiter zugänglich. Anscheinend laufen derzeit also interne Tests, bei denen Mitarbeiter des Internetkonzerns das neue Feature auf Herz und Nieren testen sollen. Es bleibt abzuwarten, wie Google den Zugriff auf mehrere Streaming-Dienste über eine in Chrome integrierte Übersicht technisch realisieren will. Es bleibt zu hoffen, dass Kaleidoscope letztlich überhaupt international und damit auch in Deutschland verfügbar sein wird.