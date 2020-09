Edge für Linux startet im Oktober nun endlich als Preview im Dev-Kanal

Ende vergangenen Jahres hatte Microsoft bestätigt, den neuen Web­browser Edge auf Chromium-Basis auch für Linux bereitzustellen. Nun startet demnächst die erste Vorab-Version, die alle interessierten Linux-Nutzer ausprobieren können.

Neue Entwickler-Tools und Updates

Dazu wird dann wie bei allen Beta-Tests für den Edge-Browser von Microsoft keine An­mel­dung im Insider Programm erforderlich sein - man lädt nur die Vorabversion und kann los­legen . Darüber informiert das Edge-Entwicklerteam jetzt im Windows Experience Blog . Schon in wenigen Tagen dürfte es dazu eine weitere Ankündigung geben, denn nach dem aktuellen Stand der Dinge startet die öffentliche Testphase im Oktober. Im Blog heißt es dazu: "Ab Oktober wird Microsoft Edge unter Linux im Developer Vorschau-Kanal zum Down­load zur Verfügung stehen. Sobald es verfügbar ist, können Linux-Nutzer auf der Microsoft Edge Insiders-Website den Vorschau-Channel herunterladen, oder sie können ihn über den nativen Linux-Paketmanager herunterladen. Und genau wie bei anderen Plattformen freuen wir uns immer über Feedback - das ist der beste Weg, unsere Kunden zu bedienen."Wie der Stand der ersten öffentlichen Edge für Linux-Version dann sein wird ist noch unbekannt, die Dev-Version dürfte sich aber kaum grundlegend von den Versionen unterscheiden, die schon für andere Betriebssysteme wie Windows und MacOS gestartet sind.Neben der Ankündigung für den Start der Linux-Builds von Edge gibt es aber auch noch ein paar weitere Neuerungen. Zusätzlich zur Einführung des Microsoft Edge Dev-Channels für Linux erweitert Microsoft das Entwickler-Toolkit um WebView2 und die Visual Studio Code 1.0-Erweiterung, die in den kommenden Monaten von der Vorschau auf die allgemeine Verfügbarkeit umgestellt wird. WebView2 ist laut Microsoft dabei nun von bestimmten Windows-Versionen entkoppelt, um die volle Webfunk­tio­nalität für alle Windows-Anwen­dungen zu bieten.Die kommende Visual Studio Code 1.0-Erweiterung ermöglicht zudem nahtlose Workflows für Entwickler, wenn sie zwischen Kontexten wechseln. Für all diese Ankündigungen gibt es bisher aber nur wage Termine, näheres will der Konzern in Kürze mitteilen.