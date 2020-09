Microsoft startet "Zwangsupdate" vom alten zum neuen Edge-Browser

Microsoft soll damit begonnen haben, den neuen Edge auf Chromium-Basis automatisch mit Windows Update auszuliefern - und damit die alte "Legacy-Version" seines Webbrowsers auf den Nutzersystemen zu er­setzen. Das wiederum kommt nicht bei jedem Nutzer gut an.

Schluss mit paralleler Nutzung?

In der Knowledge Base heißt es dazu: Dieses Update umfasst die folgenden Qualitätsverbesserungen.



Start Menü Pins, Kacheln und Tastenkombinationen für die aktuelle Version von Microsoft Edge werden zum neuen Microsoft Edge migriert.

Taskleisten Pins und Tastenkombinationen für die aktuelle Version von Microsoft Edge werden zum neuen Microsoft Edge migriert.

Der neue Microsoft-Edge wird an die Taskleiste angeheftet. Wenn die aktuelle Version von Microsoft Edge bereits angeheftet ist, wird Sie ersetzt.

Mit dem neuen Microsoft Edge wird eine Verknüpfung zum Desktop hinzugefügt. Wenn die aktuelle Version von Microsoft Edge bereits über eine Verknüpfung verfügt, wird Sie ersetzt.

Standardmäßig werden die meisten Protokolle, die von Microsoft Edge behandelt werden, in den neuen Microsoft Edge migriert.

Die aktuelle Version von Microsoft Edge wird auf UX-Oberflächen im Betriebssystem verborgen. Dazu gehören Einstellungen, Anwendungen und alle Dialogfelder für Datei-oder Protokollunterstützung.

Der Versuch, die aktuelle Version von Microsoft Edge zu starten, wird zum neuen Microsoft Edge umgeleitet.

Die erste Ausführungs Erfahrung (Fre) wird automatisch gestartet, wenn ein Gerät zum ersten Mal neu gestartet wird, nachdem das neue Microsoft Edge installiert wurde. Dies geschieht nicht auf Geräten, die mit einer Domäne, Active Directory, Azure AD oder Windows 10 Enterprise-und Surface Hub-Editionen verbunden sind.

Daten aus früheren Versionen von Microsoft Edge (wie Kennwörter, Favoriten, geöffnete Registerkarten) werden im neuen Microsoft Edge zur Verfügung stehen.

Das Entfernen dieses Updates wird vom neuen Microsoft Edge nicht unterstützt. Dieses Update umfasst die folgenden Qualitätsverbesserungen.

Das dieser Schritt irgendwann einmal ansteht, war schon seit längerem bekannt. Nun scheint der Startschuss gefallen zu sein, zunächst aber wohl laut den bisherigen Informationen die durch das Netz geistern nur für Nutzer von Windows 10 Version 2004 aka Mai 2020 Update. Die Meldungen dazu sind jedoch etwas widersprüchlich. Nutzer melden das Edge-Update für Version 2004, bei Microsoft heißt es aber, adressiert werden jetzt Windows 10 Versions 1809, 1903, 1909 und 2004.Bisher war der neue Edge nur optional. Man musste ihn eigenständig laden und konnte die beiden Versionen auch parallel nutzen. Da tut sich jetzt etwas: Von "Zwangsupdate" spricht zum Beispiel Günter Born in seinem Blog . Dabei geht es um das Update KB4576754 . Dieses Update wurde bereits Anfang September gestartet und ersetzt den alten Edge gegen den neuen Edge - damit ist dann Schluss mit einer parallelen Nutzung.Seit der Einführung der Chromium-Engine für Edge Anfang 2020 ist Microsoft sehr daran interessiert, dass Nutzer schnell von der Legacy-Version des Webbrowsers wegkommen und die neue Version nutzen. Um das nun zu forcieren, hat das Unternehmen das Update KB4576754 veröffentlicht. KB4576754 erzwingt die Installation des neuen Microsoft Edge und entfernt die alte Version gleichzeitig. Da laut dem Online-Magazin Beta-News das Update obligatorisch ist, muss jeder, der diesen Edge-Wechsel noch vermeiden will, Maßnahmen ergreifen, also da Update sperren.Der Support für die Desktop-App von Microsoft Edge Legacy läuft am 9. März 2021 zugunsten des neuen Microsoft Edge aus. Das Microsoft nun doch schon automatisch den alten Edge entfernt, mutet noch etwas befremdlich an.