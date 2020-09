Microsoft Edge für Mac: Absturz mit Fehlermeldung, Bugfix in Arbeit

Schon seit einiger Zeit steht der Edge-Browser nicht nur für Windows-Systeme, sondern auch für Mac-Geräte zur Verfügung. Bei einigen Nut­zern scheint die aktuelle Version allerdings für Probleme zu sorgen. Nun hat Microsoft angekündigt, bereits an einem Bugfix zu arbeiten.

Laut Techdows können einige Mac-Nutzer, die den neuen Edge-Browser auf Chromium-Basis verwenden, seit einigen Tagen bestimmte Seiten nicht mehr öffnen. Immer dann, wenn ein neuer Tab geöffnet oder zu den Einstellungen gewechselt wird, wird statt der ent­sprech­en­den Seite lediglich eine Fehlermeldung mit dem Code 6 eingeblendet. Microsoft hat den Fehler bestätigt und angekündigt, demnächst einen Patch bereitstellen zu wollen.Womöglich kann der Fehler allerdings auch mit einem einfachen Workaround umgangen wer­den. Wie einige Nutzer berichten und Mi­cro­soft selbst in einem Tweet bestätigt hat, könnte ein einfacher Neustart das Problem lösen. Mac-Nutzer, die von dem Bug betroffen sind und keine Webseiten mehr aufrufen könnten, sollten ihren Rechner also neustarten. Eine Neu­in­stal­la­tion des Browsers soll hingegen nicht helfen.Wann Microsoft einen Patch veröffentlicht, ist momentan noch unklar. Die Redmonder schrei­ben jedoch, dass die Ursache des Problems bereits gefunden wurde. Damit könnte der Bugfix schon innerhalb der nächsten Woche aus­ge­rollt werden. Der Patch soll als Update be­reit­ge­stellt werden und für die Mac-Nutzer in den Canary-, Dev- und Beta-Kanälen sowie für die finale Version des Browsers erscheinen.