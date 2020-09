Microsoft Edge: Support für eigene Themes bei neuen Tabs hinzugefügt

Microsoft hat ein weiteres Update für den Chromium-basierten Edge-Browser bereitgestellt. Mit der aktuellen Version können die Nutzer ein eigenes Theme, das beim Öffnen eines neuen Tabs angezeigt wird, fest­le­gen. Die Seite kann vorgeladen werden, um Zeit zu sparen.

Preload-Feature soll Ladezeiten verkürzen

Microsoft Edge - Browser auf Chromium-Basis

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hat Microsoft den Edge-Browser mit Support für Designs aus dem Chrome Web Store ausgestattet. Die Themes wurden bislang allerdings nicht auf der Seite "Neuer Tab" angezeigt. Wie Techdows (via Neowin ) berichtet, hat sich das jetzt geändert. Damit die eigenen Designs zum Vorschein kommen, muss nach dem Öffnen eines neuen Tabs das Einstellungs-Symbol in der rechten oberen Ecke angeklickt werden.Unter dem Abschnitt "Hintergrund" wird hier nun die Option "Custom theme" angezeigt. Nun sollte das zuvor heruntergeladene und aus­ge­wähl­te Design auch auf der Seite "Neuer Tab" zum Einsatz kommen.Darüber hinaus haben die Redmonder eine neue Funktion, mit welcher die Ladezeiten verkürzt werden sollen, in den Edge-Browser eingebaut. Das Feature lädt die Seite "Neuer Tab" im Hintergrund vor, sodass die Seite beim Öffnen eines neuen Tabs nicht mehr vollständig berechnet werden muss. Hiermit soll die Nutzererfahrung verbessert werden.Während die individuellen Themes ab sofort von den Nutzern der Beta-Version sowie des finalen Builds verwendet werden können, steht das Preloading-Feature derzeit ausschließlich Insidern, welche die aktuelle Dev- oder Canary-Version des Browsers installiert haben, zur Verfügung. Die experimentellen Builds lassen sich wie üblich über diese Microsoft-Sei­te herunterladen. Später dürfte die Funktion dann auch in eine finale Version integriert werden.