Windows 10: Microsoft schiebt optionales Update nach

Microsoft hat ein weiteres optionales Update für die Windows 10 Ver­sionen aus dem Jahr 2019 veröffentlicht. Die Updates adressieren diverse Fehler mit 4K-Inhalten sowie ein Problem, bei dem Anwendungen durch einen Reparaturzyklus vorübergehend nicht nutzbar sind.

Diese Fehler werden ausgemerzt

Highlights Fügt dem Internet Explorer 11 eine Benachrichtigung hinzu, die die Benutzer über das Ende der Unterstützung für Adobe Flash im Dezember 2020 informiert. Weitere Informationen finden Sie unter KB4581051.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass bestimmte Anwendungen in einen unerwünschten Reparaturzyklus geraten. Infolgedessen kann ein Benutzer diese Anwendung während dieser Zeit nicht verwenden.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führen kann, dass 4K-HDR-Inhalte (High Dynamic Range) dunkler als erwartet angezeigt werden, wenn Sie bestimmte Nicht-HDR-Systeme für HDR-Streaming konfigurieren.

Aktualisiert ein Problem, das die Wahrscheinlichkeit fehlender Schriftarten verringert.

Aktualisiert ein Problem, das dazu führt, dass ein Gerät nicht mehr reagiert, nachdem Sie mehrere Stunden lang einen Stift verwendet haben.

Verringert Verzerrungen und Aberrationen in Windows Mixed Reality Head Mounted Displays (HMD).

Alle Fragen umfassend beantwortet

Die neuen Updates für Windows 10 Version 1903 und 1909 alias Mai und November 2019 Update stehen ab sofort zum Download zur Verfügung. Es handelt sich dabei um die so­ge­nannten Preview-Updates, also um Vorschau-Versionen mit Fehlerbehebungen, die spätestens zum Oktober-Patch-Day an alle Nutzer verteilt werden. Wie gehabt beinhalten diese neuen Aktualisierungen keine sicherheitsrelevanten Updates und werden daher auch als "optional" gekennzeichnet. Zu den Fehlern, die Microsoft jetzt mit den neuen Builds 18362.1110 und 18363.1110 behebt, gehört ein Bug, der unbeabsichtigt einen Reparaturzyklus auslösen konnte und so Anwendungen vorübergehend lahm legte.Zudem hat man einen Fehler entdeckt, der dazu führte, dass ein Gerät nicht mehr reagierte, wenn man eine Eingabestift nutze. Weitere Fehlerbehebungen gibt es für ein Problem, das dazu führte, das 4K-HDR-Inhalte zu dunkel wiedergegeben wurden. Alle Änderungen werden bereits in der Knowledge Base unter KB4577062 aufgeführt. Wir haben die Highlights für das Update rausgesucht. Auch für ältere Windows 10-Versionen stehen bereits die ersten Previews parat.