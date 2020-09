iFixit zerlegt das Surface Duo: Kein Glanzstück von Microsoft

Vor wenigen Tagen ist nun das neue Microsoft Surface Duo zumindest schon einmal in den USA gestartet. Die Reparatur-Profis von iFixit haben nun das gemacht, wofür sie berühmt-berüchtigt sind und haben das Duo zerlegt und einen genauen Einblick in das Innenleben ermöglicht.

Viel Kleber, viel Ärger

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Während in Deutschland noch nicht einmal ein Termin für den Surface Duo-Launch kommuniziert wurde, kann man in den USA bereits mit dem neuartigen Doppel-Display-Smartphone von Microsoft arbeiten. Nun gab es im Vorfeld schon recht viel Kritik an der veralteten Hardware, die der Konzern für sein Vorzeige-Projekt gewählt hat. Die Reparatur-Profis von iFixit legen jetzt da noch etwas an Kritik drauf , denn das, was sie nun alles so im Surface Duo entdeckt haben, macht nicht glücklich.iFixit schreibt zudem recht schnippisch, dass "Microsoft angeblich seit sechs Jahren an dem Surface Duo gearbeitet hat und sie nun in wesentlich kürzere Zeit das Ding wieder zerlegen werden". Was in diesem Satz ein wenig mitschwingt ist das Erstauen, dass Microsoft tatsächlich sechs ganze Jahre und etlich Entwicklerstunden und Dollar in das neue Gerät gesteckt hat - man bekommt wohl nicht den Eindruck, dass sich diese Zeit gelohnt hätte. Tatsächlich erweist sich das Auseinandernehmen der Duo als schwieriger als erwartet. Am Ende bleibt nur ein Trümmerfeld, welches wohl nie wieder zusammengesetzt werden kann. Dabei ist man auch schon bei einem Kritikpunkt - der quasi fast nicht vorhandenen Reparierbarkeit. iFixit legt darauf immer großen Wert, doch Microsoft tut das beim Surface Duo nicht.Nut zwei von möglichen zehn Punkten vergibt iFixit. Die größten Probleme lauern dabei an zu vielen festen Verbindungen: Die Batterien sind geklebt und müssen zur Wartung aufwendig zerlegt werden. Insgesamt erschwert viel hartnäckiger Kleber an allen Eintrittspunkten jeden Reparaturversuch. Der USB-C-Anschluss ist direkt an die Hauptplatine gelötet. Microsoft nutzt zudem "unge­wöhn­liche Dreipunkt­schrauben" an den gesamten Schlüssel­kom­po­nenten des Geräts. Die empfindlichen OLED-Panels sind nicht gut geschützt, müssen aber für die meisten Reparaturen entfernt werden, was eine Beschädigung sehr wahrscheinlich macht. Einzig positiv hebt iFixit beim Aufbau die Displays und hintere Glasabdeckungen hervor, denn diese können ohne Demontage anderer Komponenten ausgetauscht werden.