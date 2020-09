Bunte Surface Duo-Bumper kosten 40 Dollar, sind noch nicht lieferbar

In der kommenden Woche startet der Verkauf vom Microsoft Surface Duo in den USA. Jetzt ist bei den ersten Händlern auch der bereits gezeigte Bumper, der das Duo rundum schützen soll, aufgetaucht. Er kostet nur 40 Dollar.

Schutzhülle mit doppelter Funktion

40 Dollar für den Bumper

Technische Details zum Duo

Technische Daten zum Surface Duo Betriebssystem Android 10 Display 2x 5,6 Zoll AMOLED, 1800 x 1350 Pixel, Seitenverhältnis 4:3, 401 ppi Prozessor Qualcomm Snapdragon 855 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Speicher 64 / 256 GB, keine Erweiterung möglich Kamera 11 MP, f/2.0, 1.12um Sicherheit Fingerabdruckleser Verbindung 1x USB-C, Nano-SIM Akku 3460 mAh Eingabegerät Surface Pen

Microsoft

Microsoft startet am Donnerstag, 10. September, den Verkauf des neuen Surface Duo Klapp-Smartphone. Vorerst wird es das neuartige Microsoft-Smartphone nur in den USA geben. Dort lässt es sich bereits bei ausgewählten Partnern und im Microsoft Store vorbestellen. Anders als der Microsoft Store listet jetzt ein Händler auch gleich das passende Bumper-Case mit dazu.Diese Schutzhülle, die nicht nur vor Kratzern oder Stößen bewahren soll, sondern vor allem auch für einen besseren Halt des (verhältnismäßig) großen Klappgeräts sorgt, hatte das Unternehmen schon vorab auf einigen Fotos gezeigt. Microsoft-Manager Panos Panay hatte in seiner Video-Präsentation für das Surface Duo das Case ebenfalls schon gezeigt und auch in verschiedenen Farben präsentiert. Dennoch findet man es bei microsoft.com derzeit noch nicht zu kaufen oder auch nur angeteasert.Das hat nun der Onlineshop von Connection übernommen. Dort wird der Bumper in weiß gelistet. Der Preis beträgt demnach nur 40 Dollar. Bestellen kann man die Schutzhülle aber noch nicht sie wird als derzeit nicht verfügbar angezeigt (via Windows Latest ). Ob sich die Verfügbarkeit bald ändert ist unbekannt - wahrscheinlich gibt es Lieferschwierigkeiten, denn ansonsten würden wir den Bumper schon in allen Shops sehen, die das Surface Duo zur Vorbestellung anbieten.Das Surface Duo ist seit langer Zeit das erste Smartphone, das Microsoft entwickelt hat. Es ist für Businesskunden ausgelegt und kostet in den USA 1399,99 Dollar in der Version mit 128 GB Speicherplatz. Für 256 GB Speicher muss man dann 100 Dollar mehr bezahlen.Das Duo kommt mit zwei 5,6-Zoll-AMOLED-Displays, die aneinander mit einem Scharnier befestigt sind. Im Inneren arbeiten ein Snapdragon 855-Prozessor und 6 GB Arbeitsspeicher. Das Duo läuft mit Android 10.