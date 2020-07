Nintendo Switch: Verkauf von Download-Codes in Europa eingestellt

Wer einen Titel auf der Switch spielen möchte, muss nicht unbedingt eine physische Kopie des Spiels erwerben. Viele Games können auch aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden. Bis jetzt konnten die Konsolen-Besitzer dazu Download-Codes von verschiedenen Händlern kaufen.

Das hat sich nun allerdings geändert. Der japanische Publisher hat bekanntgegeben, dass es in Europa ab sofort nicht mehr möglich sein wird, Download-Codes im Handel zu erwerben. Mit den gekauften Codes hatten Switch-Besitzer bislang die Option, eine digitale Kopie eines kompletten Spiels aus dem Nintendo eShop zu installieren. Die Coupons konnten nicht nur bei Online-Händlern, sondern auch in unterschiedlichen Ladengeschäften gefunden werden.Hier wurden den Kunden dann lediglich die Ver­pack­ung von Spielen, die einen ent­sprech­en­den Download-Code enthalten, verkauft. Obwohl die Verpackungen keine Cardridge und damit kein physisches Exemplar des Spiels enthalten, hat das Produkt in vielen Fällen mit dem gleichen oder sogar einem höheren Preis zu Buche ge­schla­gen. Einen Rabatt, wie es zum Beispiel bei Download-Codes für zahlreiche PC-Spiele der Fall ist, gab es nur selten. Für viele Switch-Nut­zer dürfte es sich also mehr gelohnt haben, ei­ne richtige physische Kopie des Titels oder das Game direkt im Nintendo eShop zu erwerben.Vermutlich aus diesem Grund hat Nintendo den Verkauf von Download-Codes über Händler in Europa eingestellt. Das hat der Hersteller gegenüber NintendoLife bestätigt. Die Ent­schei­dung betrifft alle Titel, die von Nintendo veröffentlicht werden. Der digitale Code für eine Switch Online-Mitgliedschaft und die Spiele von Drittanbietern lassen sich jedoch noch über Händler wie Amazon erwerben. Ob der Verkauf von Download-Codes zukünftig auch in anderen Regionen eingestellt wird, bleibt noch unklar. Da Switch-Titel nicht an eine be­stim­mte Region gebunden sind, könnten die Nutzer Codes von außereuropäischen Webseiten kaufen und diese anschließend auf ihrer Konsole einlösen.