Nintendo: Amazon listet Switch-Remake von 'Zelda: Skyward Sword'

Schon vor knapp zwei Jahren gab es Hinweise darauf, dass zukünftig ein Switch-Remake des Zelda-Ablegers "Skyward Sword" erscheinen könnte. Eine auf Amazon aufgetauchte Produktseite deutet nun erneut darauf hin. Womöglich könnte das Remake noch in diesem Jahr erscheinen.

Bisher keine Ankündigung von Nintendo

Nintendo

Wie MSPoweruser berichtet, wurde die Switch-Version von "The Legend of Zelda: Skyward Sword" auf der britischen Seite des Online-Versandhändlers Amazon gelistet. Das lässt darauf schließen, dass Nintendo momentan an einem Remake des ursprünglich für die Wii bereitgestellten Titels arbeitet. Weshalb die Produktseite veröffentlicht wurde, ist noch offen.Natürlich hat Nintendo bisher noch nicht offiziell angekündigt, dass sich ein Switch-Remake von "The Legend of Zelda: Skyward Sword" in Ent­wick­lung befindet. Ob der Ableger tat­säch­lich für die Hybrid-Konsole erscheint, ist also nicht ganz klar. Im letzten Jahr hat der Nintendo-Entwickler Eiji Aonuma betont, dass der Kon­zern zu diesem Zeitpunkt keine Pläne für eine Neuauflage des Zelda-Titels gehabt hat. Hier­für soll die Bewegungs-Steuerung der Wii, die im Handheld-Modus der Switch nicht umgesetzt werden kann, verantwortlich gewesen sein. Eiji Aonuma hielt es für nahezu aus­ge­schlos­sen, dass das Remake mit traditioneller Knopf­steu­er­ung auf den Markt gebracht wird.Es wäre allerdings denkbar, dass Nintendo einen Weg gefunden hat, die Steuerung ohne größere Abstriche auf der Switch nachzubauen. Ob und wie der Publisher das Problem gelöst hat und ob demnächst tatsächlich ein Remake von "The Legend of Zelda: Skyward Sword" für die Nintendo Switch veröffentlicht wird, bleibt aktuell noch unklar. Bislang gibt es ebenso noch keine Informationen zu einem möglichen Release-Termin. Eventuell könnte die Neu­auf­la­ge des Spiels schon in der nächsten Direct-Übertragung gezeigt werden.