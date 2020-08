Nintendo Switch: Großaufgebot an Mario- & Zelda-Remakes erwartet

Die Gerüchte rund um eine große Remake-Welle an neu aufgelegten Nin­tendo-Klas­si­kern verdichten sich. Vor allem Fans der Mario- und Zelda-Universen könnten im zweiten Halbjahr auf ihre Kosten kommen. Für die Switch werden diverse Remastered- und Deluxe-Versionen erwartet.

Mario All-Stars-Kollektion und Zelda-HD-Versionen sollen kommen

Kurz vor dem Start der Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X heizen So­ny und Microsoft die Gaming-Communities mit ausführlichen Informationen und Trailern zu neuen AAA-Titeln an, die im Laufe der nächsten Monate erscheinen werden. Nintendo hingegen hält sich bisher zurück, obwohl auch für das japanische Unternehmen gerade das Weihnachtsgeschäft interessant werden dürfte. Bis dato fehlt allerdings jede offizielle Spur von einem möglichen "Nintendo Direct"-Livestream, der für August oder Anfang September erwartet wird. Mario- und Zelda-Fans sollen jedoch aufatmen können.Unter anderem der YouTube-Kanal Nintendo News Network (via Mobiflip ) beschäftigt sich aktuell mit den Gerüchten rund um neue Switch-Spiele mit dem italienischen Klempner. Seit längerem wird mit Super Mario 3D All-Stars über eine Kollektion gesprochen, die Por­tie­run­gen der älteren Titel Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy in einem Paket auf die Nintendo Switch bringen soll. Ebenso dürften die Entwickler an einem Deluxe-Remaster des 2013 erschienenen Wii U-Spiels Super Mario 3D World arbeiten. Neuer Content soll dabei den erwarteten Preis von 60 US-Dollar rechtfertigen.Weiterhin könnte ein Remake des Nintendo 3DS-Titels Super Mario 3D Land für die Switch anstehen. Im Gegensatz zum Mario-Franchise soll auch die Zelda-Reihe noch in diesem Jahr mit diversen Re-Releases Switch-Spieler über­zeugen. So ist mit The Legend of Zelda: The Wind Waker HD zu rechnen, das zum Voll­preis als Deluxe-Version erscheinen soll. Das Game­Cube-Spiel wurde bereits für die Wii U neu aufgelegt. Ebenso spekuliert man über ein Remake von Zelda: Skyward Sword, das erst vor wenigen Tagen auf der britischen Amazon-Website aufgetaucht ist.Allem Anschein nach widmet sich Nintendo im zweiten Halbjahr 2020 vielen Remakes, die nicht nur alteingesessenen Mario- und Zelda-Fans Freude bereiten könnten. Auch das jün­ge­ren Publikum, das die Zeiten von Nintendo 64, GameCube und Wii nicht miterlebt hat, soll angesprochen werden. Ob eventuell aufgerufene Vollpreise von 50 bis 70 Euro die Ver­kaufs­zah­len schmälern, bleibt abzuwarten. Ebenso wie die Ankündigung des nächsten Direct-Livestreams.