Retro: Nintendo Game & Watch kommt mit Super Mario Bros. zurück

Der Retro-Handheld soll in einer limitierten Auflage erscheinen

Während des kürzlich veranstalteten Nintendo Direct-Livestreams zeigt sich der japanische Entwickler nostalgisch. Zum 35. Geburtstag von Super Mario Bros. bringt man nicht nur viele Klassiker älterer Konsolen zurück auf die Nintendo Switch , sondern belebt auch einen Handheld der 80er- und 90er-Jahre wieder. Die Nintendo Game & Watch-Konsole kombiniert - wie es der Name bereits vermuten lässt - das Spielen mit einer Uhr. Passend zum Jubiläum wird das klassische Design mit einem Steuerkreuz aufgewertet und mit Super Mario Bros., The Lost Levels sowie einer speziellen Mario-Version von Ball bestückt.Die ursprünglichen Game & Watch-Handhelds erhielten hingegen jeweils nur ein einzelnes Spiel. Sie wurden zwischen den Jahren 1980 und 1991 in einer 56-teiligen Serie produziert, die sich vorrangig in der Bauform und der Art des Bildschirms unterschieden. Die aktuelle Version inklusive farbigem "Colour Screen" orientiert sich am Klassiker beziehungsweise seiner (New) Wide Screen-Reihe. Nintendo stellt jedoch nicht nur das Retro-Design und Super Mario Bros. in den Mittelpunkt, sondern auch die integrierte Uhr. "", verspricht der Konzern.Der Startschuss der Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. fällt am 13. November, dann soll der Handheld für 49,99 US-Dollar verkauft werden. In einer Pressemitteilung spricht das Unternehmen von einem Sammlerstück, weshalb von einer limitierten Auflage ausgegangen werden kann.Mitgeliefert wird neben der Mini-Konsole lediglich ein USB-C-Kabel zum Aufladen der Li­thi­um-Ionen-Batterie . Die Akkulaufzeit der Game & Watch wird in etwa 8 Stunden betragen. Weitere Highlights der Nintendo Direct findet man in diesem Artikel und im neuen Video zu Mario Kart