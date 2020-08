Minecraft: Update lässt die Switch abstürzen - Workaround verfügbar

Die neueste Aktualisierung für die Switch-Version von Minecraft kann die Nintendo-Konsole zum Absturz bringen. Außerdem kann es vorkommen, dass andere Spiele nicht mehr gestartet werden können. Bis ein weiteres Update zur Verfügung steht, könnte ein Workaround Abhilfe schaffen.

Nutzer sollten sich nicht mehr anmelden

Minecraft - Kultgame für Kreative

Nintendo

Das sogenannte Nether-Update hebt die Versionsnummer der für die Nintendo Switch be­reit­steh­en­den Bedrock-Edition von Minecraft auf 1.16.2 an. Neben einer Reihe von Bugfixes ha­ben die Entwickler auch neue Inhalte in das Game eingebaut. Die Aktualisierung bringt aber nicht nur positive Neuerungen, sondern auch ein schwerwiegendes Problem mit sich. Wie iMore berichtet, soll der Titel abstürzen, wenn versucht wird, auf eine Welt zuzugreifen.Darüber hinaus kann es passieren, dass nicht nur Minecraft an sich, sondern die komplette Konsole abstürzt. Auch andere Spiele können dann nicht mehr korrekt geladen werden, so­dass ein vollständiger Neustart durchgeführt werden muss.Um einen Absturz der Konsole zu vermeiden, können die Spieler auf einen einfachen Work­around zurückgreifen. Nachdem die Switch-Edition von Minecraft gestartet wurde, sollten die Nutzer darauf verzichten, sich mit ihrem Microsoft-Account einzuloggen. Natürlich be­steht anschließend keine Möglichkeit mehr, sich mit einem Server oder einem Realm zu ver­bin­den. Außerdem kann der Marktplatz nicht mehr geöffnet werden. Ohne Login ist es lediglich noch möglich, den Singleplayer-Modus zu star­ten oder Split-Screen-Welten aufzurufen.Obwohl das Nether-Update schon vor knapp zwei Wochen ausgerollt wurde, ist momentan noch nicht bekannt, wann ein Patch gegen das Problem veröffentlicht wird. Es gilt als wahr­schein­lich, dass die Entwickler derzeit nach dem Fehler suchen und an einer Aktualisierung arbeiten. Womöglich wird das Update dann in den kommenden nächsten Wochen ausgeliefert.