Nintendo Switch: Neues Mario Kart bringt die Rennstrecke nach Hause

Augmented Reality ist der Schlüssel von Mario Kart Live: Home Circuit

Mit Mario Kart Live: Home Circuit bringt Nintendo ab dem 16. Oktober einen neuen Racer auf die Switch-Konsole und in die eigenen vier Wände. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein klassisches Videospiel, sondern um ein hybrides Mehrspieler-Rennen, das mit Hilfe von Augmented Reality und zusätzlichen "Spielzeug"-Karts direkt bei den Spielern im Wohnzimmer stattfindet. Nintendo und die zu­stän­di­gen Velan Studios sind im Vergleich zur Carrera-Bahn sogar platzsparend. Vier mitgelieferte AR-Tore reichen aus, um eine Renn­stre­cke direkt auf dem Fußboden abzustecken, auf der sich bis zu vier Spieler mit "echten" Mini-Karts duellieren können.Über integrierte Kameras senden die Karts ihr Bild an die Nintendo Switch , die über das kostenlos im eShop erhältlich Mario Kart Live: Home Circuit zwischen Sessel und Couch die Rennstrecke simuliert. Zum Start sollen acht verschieden Grand Prix-Cups zur Auswahl stehen und neben realen Mitspielern mit eigenen Karts werden NPC-Fahrer der Koopalinge mit um den ersten Platz kämpfen. Items wie Turbo-Pilze, rote Panzer und Co. wurden ebenso dem Spiel hinzugefügt. Diese haben zudem Auswirkungen auf die echten Karts, die entsprechend beschleunigen oder stehen bleiben sollen.Zum Release am 16. Oktober wird Nintendo zwei Sets für Mario Kart Live: Home Circuit anbieten. Neben einem Mario- oder Luigi-Kart liegen dem Lieferumfang vier Tore, zwei Richtungsweiser und ein USB-Ladekabel bei. Der Preis liegt ersten Angaben nach bei 99,99 US-Dollar. Für das Starter-Set sollte man also 100 Euro einplanen.Mit welchen Kosten für einzelne Karts und weitere Tore gerechnet werden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Abseits des AR-Racers hat Nintendo weitere Super Mario-Klassiker für die Switch-Konsole vorgestellt. Die Nintendo-Direct-Highlights findet ihr in diesem Artikel