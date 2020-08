Nintendo Switch (Pro): Neues Modell soll Anfang 2021 erscheinen

Neuen Berichten zufolge soll Nintendo derzeit an einer leistungsstärkeren Switch-Konsole arbeiten, die Anfang 2021 den Markt erreichen könnte. Schon seit geraumer Zeit verdichten sich die Gerüchte um eine Switch Pro als Art Next-Gen-Konsole des japanischen Herstellers.

Next-Gen-Konsole oder nur ein überschaubares Hardware-Upgrade?

Alvaro Reyes

Bereits seit mehr als einem Jahr wird in der Gerüchteküche über ein mögliches Hardware-Upgrade der Nintendo Switch spekuliert. Doch von einer Pro-Version der hybriden Spie­le­kon­so­le fehlt bisher jede Spur. Neue Anhaltspunkte liefert jetzt die taiwanische Tageszeitung Economic Daily News (via VGC ). Von industrienahen Quellen soll man erfahren haben, dass Nintendo sich aktuell auf die Produktion einer möglichen Switch Pro vorbereitet, die Ende des Jahres anlaufen soll. Der Release einer neuen Konsole wäre angeblich für Anfang 2021 geplant.Nennenswerte Details zu Nintendos Next-Gen-Konsole werden jedoch nicht genannt. Es ist lediglich die Rede davon, dass man ein verbessertes Display und eine gesteigerte "In­ter­ak­ti­vi­tät" erwarten kann. Am Konzept aus mobilem und stationärem System dürf­ten die Japaner wohl festhalten. Schließlich ging der Plan bisher gut auf. Zum aktuellen Zeit­punkt dürfte die Nintendo Switch in Hinsicht auf die Verkaufszahlen die Marke von welt­weit 62 Millionen abgesetzten Konsolen durchbrochen haben, womit auch der letzte Klas­si­ker in Form des NES eingeholt wurde. Nur die Nintendo Wii liegt mit über 100 Millionen verkauften Exemplaren abseits von Handhelds vorn.Im letzten Jahr wurde die Nintendo Switch um zwei weitere Editionen ergänzt. Zum einen ergänzte man die Konsolen-Familie um die portable Switch Lite mit fest integrierten Joy-Cons (Controller), zum anderen wurde die Basis in einer 2019er-Variante neu aufgelegt. Durch einen geringeren Stromverbrauch erreicht die Switch seit jeher eine deutlich längere Ak­ku­lauf­zeit. Zuletzt hatte sich das Unternehmen im Sommer zu den Spekulationen geäußert und eine neue Switch-Konsole in diesem Jahr an und für sich ausgeschlossen. Auch wenn weitere Quellen von einem Release 2021 sprechen, sollten deren Informationen wie üblich mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.Zudem dürften Gedanken über eine Nintendo Switch Pro als 4K-Gegenspieler zur Xbox Series X und PlayStation 5 (PS5) schnell abgelegt wer­den. Dies würde dem grundlegenden Hybrid-Konzept vor allem in Hinsicht auf die Kühl­mög­lich­kei­ten widersprechen. Realistisch wäre eine geringfügig gesteigerte Leistung und ein ver­bes­ser­tes Full-HD-Display (1080p), even­tu­ell mit einer größeren Diagonale durch schmalere Bild­schirm­rah­men. Dies könnte der "Switch 2" zudem einen moderneren Look verschaffen, ohne das Grund­kon­zept gänzlich zu verändern.