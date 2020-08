Boom trotz Corona: Tesla-Chef Musk jetzt viertreichster Mensch der Welt

Der Tesla-Gründer und Weltraum-Unternehmer Elon Musk ist dank eines starken Anstiegs des Aktienkurses seiner Elektroauto-Firma jüngst zum viertreichsten Menschen des Planeten aufgestiegen. Ohnehin explodierte Musks Vermögen dieses Jahr förmlich.

Kurs-Boom der Tesla-Aktie lässt Musks Reichtum explodieren

Wie der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg mitteilte, konnte Elon Musk sich in den letzten Tagen über einen massiven Anstieg seines Vermögens um mehrere Milliarden Dollar freuen. Dadurch überholte er den reichsten Nicht-Amerikaner im Bloomberg Billionaires Index und ist somit der viertreichste Mensch der Erde.Weil der Aktienkurs von Tesla am Montag an der New Yorker Börse um ganze 11 Prozent nach oben schoss und einen neuen Rekordwert erreichte, stieg Musks eigenes Vermögen um ganze 7,8 Milliarden Dollar. Insgesamt besitzt Musk nun 84,8 Milliarden Dollar und liegt somit nur noch rund 15 Milliarden hinter Facebook-Chef Mark Zuckerberg Allein in diesem Jahr legte Musks Vermögen um mehr als 57 Milliarden Dollar zu, wobei er natürlich vor allem vom massiven Anstieg des Aktienkurses von Tesla profitierte. Hintergrund sind hohe Erwartungen der Finanzwelt, die im Zusammenhang mit der Aufnahme des Autoherstellers in den S&P 500 Index in den USA stehen. Nur Amazon-Gründer Jeff Bezos gewann in diesem Jahr mehr Vermögen hinzu. Er ist mit 188 Milliarden Dollar derzeit der reichste Mensch der Welt, weit vor Microsoft-Gründer Bill Gates.Musk ließ mit seinem jüngsten Zugewinn den Franzosen Bernard Arnault hinter sich, der dem Luxuskonzern LVMH vorsteht und bisher auf dem vierten Platz der Liste der reichsten Menschen der Welt lag. Bezos, Zuckerberg und Musk profitieren allesamt von einem Boom des Interesses an Technologieaktien, die trotz der massiven Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie immer weiter an Wert gewinnen konnten.