Google schwört App-Entwickler für Android auf 5G ein

Kaum hat Google seine ersten 5G-Smartphones vorgestellt, werden auch schon die Android-Entwickler darauf hingewiesen, dass sie ihre Apps auf 5G hin vorbereiten sollten. Apps und Spiele sollten jetzt dahingehend überarbeitet werden, so Google.

Google

Google fordert Android-Entwickler auf, sich auf eine 5G-Welt vorzubereiten - damit Android-Apps zukünftig voll von den Vorteilen durch 5G profitieren können. Dazu hat das Unternehmen auch einige Beispiele, wie 5G neue Möglichkeiten bieten wird: Zum einen ermöglicht 5G nun Datenübertragungen, die ansonsten nur im WLAN möglich waren. Das dürfte vor allem bei Video-Chats und Multiplayer-Games ganz neue Optionen bieten.Zum anderen dürften Augmented-Reality-Inhalte mit 5G deutlich gewinnen, denn in der Vergangenheit mussten AR-Inhalte zwischengespeichert werden. Jetzt können sie sich nahtloser einfügen. Eine dritte wichtige Änderung, die 5G bringen wird, ist das deutlich mehr Inhalte durch schnelle und unbegrenzte Datenflats auf Smartphones geladen werden können. Auch das Streaming von Inhalten jeglicher Art bekommt durch höhere Geschwindigkeiten eine prominentere Rolle in Anwendungen.Im Android-Entwickler-Blog schreibt Google jetzt: "Konnektivität ist das Lebenselixier, das alle Erfahrungen am Telefon lebendig werden lässt und uns hilft, uns mit den Menschen, die uns wichtig sind, zu verbinden, mit ihnen zu kommunizieren und uns ihnen gegenüber auszudrücken. Als App-Entwickler ist diese Mission heute so wichtig wie eh und je. Sie haben wahrscheinlich schon den Buzz rund um 5G mitbekommen und sich gefragt: Was bedeutet das für meine App? Während wir uns im Rahmen von #11WeeksofAndroid mit Media & Games beschäftigen, zwei Bereichen, in denen 5G viel Potenzial bietet, wollten wir Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie die Vorteile von 5G für Ihre App oder Ihr Spiel nutzen können."Um weitere Ideen für die Nutzung von 5G zu geben und Entwickler zu unterstützen, hat Google nun eine neue Hilfeseite für Android-Entwickler zusammengestellt . Auch der Android-SDK-Emulator hat neue Funktionen zum Testen bekommen, ohne das Entwickler direkt ein 5G-Gerät oder eine entsprechende Netzwerkverbindung benötigen.