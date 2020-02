Super Bowl 2020: Wenn Mama das 5G-Netz von T-Mobile testet

Das hat er nun davon: Schauspieler Anthony Anderson hat den Mobilfunkvertrag seiner Mutter Doris Hancox von Verizon zu T-Mobile geändert, denn nur dieses bietet in den USA landesweites 5G-Netz . Das muss die rüstige Dame dann natürlich auch an allen nur erdenklichen Orten ausprobieren und dabei ihrem Sohn auf die Nerven gehen. Und wir lernen: 5G funktioniert tatsächlich überall, also etwa in der Küche, am Strand, im Park, im Aquarium und sogar im Kino, auch wenn man dort wohl auch weiterhin besser nicht telefonieren sollte.