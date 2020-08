Altes Facebook-Layout verschwindet im September endgültig

Schon vor einigen Monaten hatte Facebook begonnen, das neue Seiten-Layout des Feeds für Nutzer zu aktivieren. Ganz reibungslos verläuft die Einführung aber nicht, denn nicht jeder mag die neue Optik. Zudem rückt jetzt das Ende für das alte Design näher.

Nicht Jeder ist "Fan" des neuen Layouts

Bisher hatte Facebook seinen Nutzern überlassen, ob sie das neue Seiten-Layout verwenden wollten oder nicht - doch damit ist nun bald Schluss. Wie das Online-Magazin Neowin meldet, endet die Übergangszeit zwischen altem und neuen Design. Ab September gibt es demnach kein zurück mehr und das neue Layout kann nicht mehr deaktiviert werden.Im Januar hatte Facebook die neue, moderne Optik für das Layout gestartet und man konnte sich mit ein paar Klicks die neue Version des Designs aktivieren. Doch es gibt nicht nur Freunde von der überarbeiteten Versionen, die nun sicherlich nicht gern hören, dass Facebook in Kürze komplett auf die neue Feed-Optik umschaltet.Facebook zeigt nun eine entsprechenden Hinweis mit an. Dort wird erklärt, dass die alte Benutzeroberfläche ab September wegfällt. Die neue Nachricht lautet:"Wir haben Verbesserungen an der neuen Facebook.com vorgenommen und freuen uns, dass jeder das neue Aussehen erleben kann. Bevor wir das klassische Facebook im September nicht mehr verfügbar machen, hoffen wir, dass Sie uns mitteilen, wie wir Facebook weiterhin für alle besser machen können".Das Popup-Fenster wird Nutzern jetzt angezeigt. Dabei geht es nicht nur um die Optik. Facebook hebt gleich noch einige der wichtigsten neuen Funktionen der Benutzeroberfläche hervor, darunter die schnelleren Ladezeiten und der dunkle Modus, der optional über ein Dropdown-Menü eingeschaltet werden kann. Die neue Web-Version hat nun mehr Anleihen bei den Apps. Damit soll es für Nutzer leichter werden, sich zurechtzufinden. Das plattformübergreifende Design war dabei schon Anfang 2019 vorgestellt worden.