Facebook arbeitet an einem neuen Cross-Posting-Feature für Instagram

Schon seit einiger Zeit können veröffentlichte Instagram-Storys auf Face­book geteilt werden. Jetzt arbeitet der Social-Media-Konzern an einem Feature, welches auch die umgekehrte Richtung ermöglichen soll. Stories von Facebook sollen sich dann auf Instagram übertragen lassen.

Facebook is working on cross-posting Stories to Instagram pic.twitter.com/uH2w3VVnSe — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 9, 2020

Funktion ab sofort in der Testphase

Das geht aus einem Screenshot hervor, den Jane Manchun Wong auf Twitter veröffentlicht hat. Bei den Privatsphäre-Einstelllungen zu einer Facebook-Story wird eine neue Option, mit der sich die Story auch auf Instagram teilen lässt, angezeigt. Hierfür wird natürlich vor­aus­ge­setzt, dass das Facebook-Konto und das Instagram-Account miteinander verbunden sind.Im Gegensatz zur umgekehrten Richtung ist es allerdings noch nicht möglich, die Storys immer automatisch auf Instagram zu übertragen. Der Button muss unter jeder Story aktiviert werden.Laut Techcrunch hat ein Facebook-Sprecher betont, dass sich das Cross-Posting-Feature nun offiziell in der Testphase befindet. Aktuell kann die Funktion von einer kleinen Anzahl an Nutzern verwendet werden. Sollten in nächster Zeit keine Probleme mit der Neuerung auf­tau­chen, dürfte bald die Auslieferung an alle Nut­zer er­fol­gen. Einen genauen Zeitpunkt gibt es hierfür jedoch noch nicht.Die Story-Funktion wurde 2016 zu Instagram hinzugefügt. Die Nutzer haben die Möglichkeit, Fotos zu ihrer Story hinzuzufügen. Die Inhalte der Story sind dann für 24 Stunden öffentlich sichtbar. Da es sich um ein beliebtes Feature handelt, wurde die Funktion anschließend auch für WhatsApp und für das soziale Netzwerk Facebook selbst zur Verfügung gestellt. Damals wurde kritisiert, dass Facebook das Feature lediglich von Snapchat übernommen hat.