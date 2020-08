Facebook startet Zusammenlegung von Instagram-Chat und Messenger

Facebook hat nun auch den Schalter für die Integration der Chat-Systeme für Instagram und Messenger umgelegt. Damit beginnt der Konzern mit der weiteren Verzahnung der Kommunikation seiner verschiedenen Dienste.

Noch hat man die Wahl

Neue Messenger-Features

Facebook / Instagram / WhatsApp

Angekündigt hatte Facebook seinen Plan, in Zukunft die Messenger-Funktionen auf weitere Dienste auszuweiten und die Kommunikation zwischen den Plattformen dahingehend zu vereinfachen, dass auch Nutzer verschiedener Dienste miteinander kommunizieren können, schon vor geraumer Zeit. Anfang Juli dann startete Facebook damit , WhatsApp und den Facebook Messenger miteinander zu verzahnen, nun folgt Instagram diesem Beispiel.Entdeckt hatten das Redakteure vom US-Magazin The Verge . Es gab keinen ange­kündigten, offiziellen Startschuss von Facebook, stattdessen tauchte ein Hinweis beim Starten der App auf. Dabei muss man nun keine Angst haben, dass man hierbei eine Zusammenlegung bekommt, die man auf gar keinen Fall will. Denn zumindest aktuell ist es noch nur eine Option. Wer das nicht möchte, klickt entsprechend statt "Update" auf "Nicht jetzt".Laut The Verge startet die Zusammenlegung übrigens sowohl bei iOS als auch bei Android. Facebook dürfte eine serverseitige Änderung eingeführt haben, die nun die Zusammenlegung in Gang setzt.Bei Instagram wird dann ein Aktualisierungs­bildschirm mit der Meldung "There's a New Way to Message on Instagram" (Es gibt einen neuen Weg, eine Nachricht auf Instagram zu senden) mit einer Liste von Funktionen, die damit neu hinzukommen angezeigt. Dazu gehört ein "neuer farbenfroher Look für Ihre Chats", mehr Emoji-Reaktionen, Swipe-to-Reply und die Möglichkeit Chats mit Freunden zu starten, die Facebook verwenden. Wer die Zusammen­le­gung zulässt, erhält dann anstelle des regulären DM-Symbols oben rechts (der Papier­flieger) künftig dort das Facebook-Messenger-Logo angezeigt.