Windows 10 ARM: Lumia 950 XL mit Dual-Screen-Support ausgestattet

Bereits seit zwei Jahren ist es möglich, die ARM-Variante des Redmonder Betriebssystems Windows 10 auf dem Lumia 950 XL zu installieren. Ein Entwickler hat es nun geschafft, die Software mit Dual-Screen-Support auszustatten. Damit lassen sich zwei Bildschirme gleichzeitig nutzen.

Treiber mussten angepasst werden

Windows 10 ARM womöglich auf dem Surface Duo

Das hat der Twitter-Nutzer "imbushuo" in einem Post bekanntgegeben. Der Beitrag enthält ein Video, in welchem ein Lumia 950 XL zu sehen ist. Auf dem Smartphone läuft allerdings nicht Windows 10 Mobile , sondern die vollwertige ARM-Version von Windows 10. Das Gerät wurde an die Docking-Station angeschlossen und mit einem externen Monitor verbunden.Im Video wird gezeigt, dass es möglich ist, so­wohl den Bildschirm vom Lumia 950 XL als auch den Monitor zur selben Zeit anzusteuern. So­mit ist es zum Beispiel möglich, Fenster vom Smart­pho­ne auf das zweite Display und um­ge­kehrt zu verschieben. Hierfür musste der Ent­wick­ler einige normalerweise im Kernelmodus aus­ge­führ­te Treiber zum Laufen bekommen.Komplett neu ist die Funktion natürlich nicht. Schon mit Windows 10 Mobile und dem darin enthaltenen Continuum-Feature war es mög­lich, das Lumia 950 XL an einen externen Bildschirm anzuschließen.Der Fortschritt könnte jedoch für das Surface Duo von großer Bedeutung sein. Microsoft hatte bereits bestätigt, dass der Bootloader des kommenden Dual-Screen-Smartphones, auf welchem standardmäßig Android läuft, entsperrt sein wird. Somit dürften Hobby-Entwickler zukünftig daran arbeiten, die ARM-Variante von Windows 10 auf das Surface Duo zu bringen.