Serien & Filme: Das sind die neuen Highlights bei Disney+ im August

Bei Disney+ starten im August 2020 mehr als 20 neue Filme und Serien. Abonnenten des noch jungen Streaming-Dienstes sehen unter anderem Mary Poppins, die Disney-Legende Howard Ashman und Eddie the Eagle. Unsere Übersicht liefert dabei alle Neustarts auf einen Blick.

Ältere Kinofilme, neue Dokus sowie Serien für Kinder und Jugendliche

Howard ab 7. August

Artemis Fowl ab 14. August

Mary Poppins' Rückkehr ab 21. August

Phineas und Ferb - Der Film: Candace gegen das Universum ab 28. August

Alex & Co. (Staffel 1) ab 7. August

Big City Greens (Staffel 1) ab 7. August

Eddie the Eagle - Alles ist möglich ab 7. August

Gregs Tagebuch - Böse Falle! ab 7. August

Hello, Dolly! ab 7. August

Marvel Rising: Spiel mit dem Feuer ab 7. August

Phineas und Ferb - Der Film: Quer durch die 2. Dimension ab 7. August

UFOs über Europa (Staffel 1) ab 7. August

Das Spieltreffen der Welpen-Freunde (Staffel 2) ab 14. August

Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse (Staffel 1) ab 14. August

Die Prouds (Staffel 1-2) ab 14. August

Vampirina: Die Ghul-Girls (Staffel 2) ab 14. August

Top 10 Biggest Beasts Ever ab 21. August

Lost Treasures of Egypt (Staffel 1) ab 28. August

Ein Tag bei Disney

Marvel's Hero Project

Magic Camp

Pixar in Real Life

Hamilton: History Has Its Eyes On You

Disneys Familiensonntag

Auch heute gehört Disney+ zu den ersten der großen Streaming-Anbieter in Deutschland, die ihre Highlights für den kommenden Montag August präsentieren. Unter den Highlights der über 20 neuen Filme und Serien zeigen sich Streifen wie Mary Poppins' Rückkehr mit Emily Blunt in der Hauptrolle und Howard, ein Original über den Disney-Texter Howard Ash­man, der unter anderem an Klassikern wie Aladdin, Die Schöne und das Biest sowie Arielle mitgewirkt hat. Ebenso wird am 14. August der Abenteuerfilm Artemis Fowl hierzulande ver­öf­fent­licht, in dem Ferdia Shaw an der Seite von Colin Farrell und Judi Dench auftritt.Abseits davon können sich Abonnenten von Disney+ über die bereits im Jahr 2016 er­schie­ne­ne Sport-Filmbiographie Eddie the Eagle mit Taron Egerton (Rocketman) und Hugh Jack­man (u.a. X-Men / Wolverine) freuen. Aus dem Sortiment von National Geographic stehen au­ßer­dem neue Dokumentationen über UFOs, Schrottplatz-Wettkämpfe, die verlorenen Schät­ze Ägyptens und Bestien der Urzeit zum Streamen bereit. Zusätzlich erweitert Disney+ zur Som­mer­fe­rien- und Urlaubszeit das Angebot an Titeln für Kinder und Jugendliche.