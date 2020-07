Amazon Prime Video: Übersicht neuer Filme & Serien im August 2020

Amazon meldet sich jetzt mit neuen Filmen und Serien zu Wort, die man Prime-Mitgliedern im August zum Streamen und Herunterladen anbieten wird. Mehr als 25 Blockbuster gehen im kommenden Monat bei Prime Video an den Start, die ihr in dieser Übersicht finden könnt.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im August 2020

Für Umme - Staffel 1 ab 01. August

Alex Rider - Staffel 1 ab 07. August

Scandal - Staffeln 1-7 ab 07. August

World's Toughest Race: Eco Challenge Fiji - Staffel 1 (OV/OmU) ab 14. August

Lucifer - Staffel 5, Teil 1 ab 22. August

Neue Filme bei Amazon Prime Video im August 2020

Chemical Hearts ab 21. August

Gemini Man ab 13. August

Lara ab 07. August

Yung ab 28. August

Upgrade ab 15. August

Pavarotti ab 29. August

Dann schlaf auch Du ab 28. August

Mortal Engines: Krieg der Städte ab 18. August

Die Libelle und das Nashorn ab 20. August

Loveletter - Eine zweite Chance für die Liebe ab 23. August

A Boy Called Sailboat - Jedes Wunder hat seine Melodie ab 30. August

Der geheime Roman des Monsieur Pick ab 26. August

Daughter of the Wolf ab 08. August

Unknown User: Dark Web ab 11. August

Die Höhle - Das Tor in eine andere Zeit ab 11. August

Relentless - Allein gegen das Kartell ab 12. August

Outrage Coda ab 04. August

Outrage Beyond ab 04. August

Snow Girl and the Dark Crystal ab 09. August

Kleine Germanen - Eine Kindheit In Der Rechten Szene ab 17. August

Ghostbusters ab 01. August

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Jetzt 30 Tage lang kostenlos testen!

Konnte man im Juli neue Folgen der Amazon-Originale Hanna und Absentia streamen, kehrt mit der fünften Staffel von Lucifer eine weitere, beliebte Eigenproduktion zurück. Zwar wird am 22. August lediglich der erste Teil mit Tom Ellis und Lauren German ausgestrahlt, doch die Vorfreude vieler Fans ist groß. Zudem will Amazon Prime Video mit der neuen Spionage-Thriller-Serie Alex Rider und der Extremsport-Reihe World's Toughest Race überzeugen. Eben­so nimmt man alle sieben Staffeln des Politdramas Scandal mit Kerry Washington in das Portfolio seines Streaming-Dienstes auf.Das einzige Amazon-Original im Bereich der Filme ist das Romantik-Drama Chemical Hearts , das am 21. August seine Premiere feiert. Für die Buchverfilmung der australischen Autorin Krystal Sutherland konnte unter anderem die Hustlers- und Riverdale-Schauspielerin Lili Reinhart gewonnen werden. Zu den zeitweilig exklusiven Lizenztiteln von Prime Video ge­hö­ren im August hingegen Streifen wie Gemini Man, Pavarotti und Ghostbuster (2016). Nam­haf­te Filme zum Kaufen und Leihen stehen neben Til Schweigers "Die Hochzeit" im August nicht bereit. Neukunden, die an den neuen Filmen und Serien interessiert sind, können Prime Video für 30 Tage kostenlos testen.