Microsoft bereitet offenbar Keyboard mit eigener Emoji-Taste vor

Computer-Tastaturen sind seit vielen Jahren in Grundzügen unverändert, das betrifft vor allem das grundsätzliche Layout der Buchstaben und Ziffern. Es gibt aber durchaus auch Platz für Experimente und auch Microsoft bereitet offenbar gerade ein neuartiges Keyboard vor.

Tastatur mit Emoji-Taste

Vor gut einem Jahr ist ein Tastatur-Konzept von Microsoft aufgetaucht, bei dem rechts von der Leertaste sowie rechts vom Alt (Gr)-Key eine Office-Taste zu finden war. Diese sollte die Windows-Taste ablösen, diese wird schon jetzt gerne durch alternative Funktionalitäten wie "Fn" ersetzt. Das liegt daran, dass den meisten eine bzw. die linke Windows-Taste genügt, die zweite auf der rechten Seite ist ein Stück weit überflüssig und könnte eben auch anders genutzt werden.Das Konzept mit der Office-Taste wurde aber nicht in die Realität umgesetzt, vermutlich weil diese zu speziell gewesen wäre. Microsoft bereitet nun aber offenbar eine weitere Tastatur vor, bei der der rechte Windows-Key durch eine alternative Taste ersetzt wurde.Der bekannte Microsoft-Insider WalkingCat alias @h0x0d hat eine neue Tastatur der Redmonder gezeigt, die an der Stelle der rechten Windows-Taste ein Quadrat mit einem Herz besitzt. Dabei handelt es sich um eine Emoji-Taste. Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft mit einer solchen Spezialtaste experimentiert, bereits beim letztjährigen Office-Tasten-Experiment gab es eine Variante, die eine zusätzliche Emoji-Taste hatte.Dass das dazugehörige Herz-Symbol tatsächlich Emoji meint steht außer Frage, denn dieses Icon ist vor kurzem im Zuge eine virtuellen Tastatur von Windows 10X aufgetaucht bzw. bestätigt worden.Außerdem hat WalkingCat ein Bild eines Ziffernblocks, der eine dezidierte Taschenrechner-Taste hat. Eine solche Schnell-Verknüpfung zum Windows-Taschen­rechner ist allerdings nicht ungewöhnlich, es gibt diverse Dritthersteller, die so etwas umsetzen. Woher die beiden Bilder stammen und wann man diese Tastatur(en) erwarten kann, ist jedoch nicht bekannt.